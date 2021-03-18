В Мангистауской области закрыли две трассы

Актау. 17 марта. Kazakhstan Today - 17 марта, с 14.30, сотрудниками роты патрульной полиции областного департамента совместно с Мангистауским филиалом АО "НК "КазАвтоЖол" перекрыты трассы республиканского значения Жетыбай - Шетпе и Шетпе - Сайотес - Бейнеу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", трассы закрыты в связи с ухудшением погодных условий. Видимость на дорогах составляет 1-1,5 метра. Вокруг населенных пунктов местами нулевая видимость.

Ограничения движения вводится для всех видов транспортных средств.

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