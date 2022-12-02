В Минфине ответили на вопрос о списании кредитов казахстанцев

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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Будет ли "амнистия по банковским займам" в случае принятия закона о банкротстве физических лиц, рассказал в ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр финансов РК Ержан Биржанов.
У нас предусмотрена процедура подготовки законопроекта по банкротству. Списание кредитов не взаимосвязано с данным законом и не является предметом этого закона", - сообщил он.
Вице-министр отметил, что это отдельная возможная инициатива, но на сегодня Минфином не рассматривается.
Мы в своей части подготовили законопроект, после обсуждения депутатским корпусом постараемся в максимально короткие сроки данный законопроект принять, чтобы был действенный механизм, действенный инструмент, чтобы человек с задолженностью мог обратиться и дальше в правовом поле мог участвовать в процедурах. Чтобы ему не начисляли штрафные санкции, не выставлялось уведомление, а также не принимались меры взыскания. Наша задача в этом заключается", - проинформировал Ержан Биржанов.
По его словам, о списании кредитов много говорят, но решения такого нет.
Думаю, пока мы будем своим законом этот вопрос регулировать. Почти 1,5 млн казахстанцев имеют просрочку более 90 дней, и это категория будущих заявителей по закону о банкротстве", - добавил вице-министр финансов РК.