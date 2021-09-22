В Министерстве экологии РК начали служебную проверку по факту драки чиновников

ШЫМКЕНТ. 21 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве экологии РК начали служебную проверку по факту драки предполагаемых сотрудников ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее в Казнете распространили видео драки. Сообщалось, что участниками драки являются чиновники из Шымкента. Один из них якобы главный эколог мегаполиса Уразгали Егембердиев. По неподтвержденной информации, второй участник его подчиненный, пишет Aibat.

По данному факту Министерство экологии РК проводит служебную проверку.





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