В Минздраве Казахстана опровергли информацию о премиях в размере 15 млн тенге

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - В Министерстве здравоохранения Казахстана прокомментировали заявление депутата Азата Перуашева о том, что чиновники ведомства "выписывают себе премии по 15 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ряде СМИ была опубликована информация с пленарного заседания мажилиса парламента: "Перуашев: чиновники Минздрава выписывают себе премии по 15 миллионов". В данном отношении Министерство здравоохранения заявляет следующее: премиальные выплаты производятся строго в соответствии с требованиями действующего законодательства, а именно: постановления правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года №1127 "Об утверждении Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан". В этой связи отмечаем, что информация относительно выплаченных премий в размере 15 млн тенге не соответствует действительности. Озвученный депутатом мажилиса парламента Азатом Перуашевым факт к Министерству здравоохранения никакого отношения не имеет", - говорится в заявлении ведомства.

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