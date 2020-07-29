В Минздраве рассказали, какие объекты возобновят работу с 3 августа

Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан в ходе заседания правительства рассказал каким объектам разрешат возобновить деятельность с 3 августа, передает Kazakhstan Today.

Алексей Цой подчеркнул, что возобновление деятельности будет разрешено при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима, ношения масок и социального дистанцирования.

По его словам, с 3 августа 2020 года при достижении показателя репродуктивности инфекции менее единицы, а также при показателе занятости коек менее 70% в течение недели и стойкой динамики снижения уровня смертности будет разрешена деятельность следующих инфраструктурных объектов:

- торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети с ограничением по времени и дням, крытые продовольственные, непродовольственные рынки;

- детские кабинеты коррекции, образовательные центры, детские развивающие центры, кружки в группах не более 5 человек;

- детские дошкольные учреждения в режиме дежурных групп;

- салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра, по предварительной записи;

Дистанционная форма работы должна сохраниться для не менее 80% сотрудников государственных органов и офисных работников", - отметил министр.

Кроме того, разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции, а также, спортивные тренировки для национальных сборных не более 30 человек.

Разрешается перемещение населения по улицам, посещение парков, скверов и набережных - группами не более трех человек.

Работа общественного транспорта будет осуществляться с соблюдением ограничений по времени и заполняемостью не более 50% с соблюдением масочного, санитарно-дезинфекционного режима и наличия кондукторов

При этом запрет сохраняется на:

- все виды массовых мероприятий, работу развлекательных учреждений, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов;

- работу ресторанов баров, ночных и игровых клубов;

- работу объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов;

- работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей аквапарков;

- работу религиозных объектов;

- движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов), формирование общих вагонов, междугородних автобусов (микроавтобусов).





Глава Минздрава пояснил, что показатель репродуктивности инфекции - это количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции и процента занятости коечного фонда инфекционных стационаров для лечения коронавирусной инфекции.





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