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В Минздраве рассказали, какие объекты возобновят работу с 3 августа

28.07.2020, 09:22 13312
В Минздраве рассказали, какие объекты возобновят работу с 3 августа
Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан в ходе заседания правительства рассказал каким объектам разрешат возобновить деятельность с 3 августа, передает Kazakhstan Today.
 
Алексей Цой подчеркнул, что возобновление деятельности будет разрешено при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима, ношения масок и социального дистанцирования.
 
По его словам, с 3 августа 2020 года при достижении показателя репродуктивности инфекции менее единицы, а также при показателе занятости коек менее 70% в течение недели и стойкой динамики снижения уровня смертности будет разрешена деятельность следующих инфраструктурных объектов:
 
- торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети с ограничением по времени и дням, крытые продовольственные, непродовольственные рынки;
 
- детские кабинеты коррекции, образовательные центры, детские развивающие центры, кружки в группах не более 5 человек;
 
- детские дошкольные учреждения в режиме дежурных групп;
 
- салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра, по предварительной записи;
 

Дистанционная форма работы должна сохраниться для не менее 80% сотрудников государственных органов и офисных работников", - отметил министр.

 
Кроме того, разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции, а также, спортивные тренировки для национальных сборных не более 30 человек.
 
Разрешается перемещение населения по улицам, посещение парков, скверов и набережных - группами не более трех человек.
 
Работа общественного транспорта будет осуществляться с соблюдением ограничений по времени и заполняемостью не более 50% с соблюдением масочного, санитарно-дезинфекционного режима и наличия кондукторов
 
При этом запрет сохраняется на:
 
- все виды массовых мероприятий, работу развлекательных учреждений, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов;
 
- работу ресторанов баров, ночных и игровых клубов;
 
- работу объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов;
 
- работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей аквапарков;
 
- работу религиозных объектов;
 
- движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов), формирование общих вагонов, междугородних автобусов (микроавтобусов).

Глава Минздрава пояснил, что показатель репродуктивности инфекции - это количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции и процента занятости коечного фонда инфекционных стационаров для лечения коронавирусной инфекции.

 

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