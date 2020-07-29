В Казахстане заболеваемость COVID-19 снизилась на 29% - Минздрав

Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой в ходе заседания правительства заявил о снижении количества зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом на 29% с 5 июля 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По словам Алексея Цоя, ситуация с заболеваемостью КВИ стабилизировалась на среднем уровне 1600 человек в сутки.

Также наблюдается снижение занятости коек на 43%. Из них реанимационных - на 27%", - проинформировал глава Минздрава.

Он также отметил, что число выздоровевших выросло до 63%.

Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения", - пояснил Цой.





Согласно разработанным критериям смягчения карантинных мер, Министерством отслеживается показатель репродуктивности инфекции и процента занятости коечного фонда инфекционных стационаров для лечения КВИ.





Министр отметил, что за 3 недели карантина показатель репродуктивности инфекции снизился с 1,2 до 0,99, процент занятости коек снизился с 90% до 47%.





Дальнейшая стабилизация ситуации по заболеваемости и смертности от COVID-19, зависит от слаженной работы и вовлеченности всех секторов экономики. В частности, эффективность принимаемых стабилизационных мер зависит только лишь на 30% от качества медицинской помощи и эпидемиологических мероприятий. Остальные 70% в совокупности составляют соблюдение масочного режима и гигиены (30%), а также соблюдение норм социального дистанцирования (40%)", - добавил глава МЗ РК.





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