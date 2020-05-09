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В Минздраве РК опровергли сообщение о выдаче разрешения на концерт группе "Ласковый май"

08.05.2020, 11:42 6292
Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Республики Казахстан опровергло распространяемую в социальных сетях информацию о выдаче группе "Ласковый май" разрешения на концерт, передает Kazakhstan Today.
 

В настоящее время в социальных сетях распространяется сообщения, о том, что якобы главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан дано разрешение на проведение на территории Казахстана концертного тура российской группы "Ласковый Май", а также других концертов и иных массовых общественных мероприятий. Министерство здравоохранения РК официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Просим вас, уважаемые граждане, не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам. Всю достоверную информацию Вы можете получить на официальном сайте и на страницах социальных сетей Министерства здравоохранения РК", - сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.

 
Также в ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации).
 

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