В МИОР рассказали об объединении госСМИ

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Министр информации и общественного развития Аида Балаева сегодня на брифинге в СЦК пояснила, как пройдет объединение государственных СМИ, передает Kazakhstan Today.

По словам главы МИОР, стратегический план сферы развития информации предусматривает трехлетнюю работу, и в этом году был подготовительный период.

Что касается вопроса объединения СМИ, конечно, это сегодня веление времени. Практически все государственные органы, в том числе и квазигосударственный сектор работает над оптимизацией бюджета. В целом объединение предполагает оптимизацию в сфере хозяйственной, административной деятельности и никак не будет касаться творческой части работы", - пояснила Балаева.

Она отметила, что в части оптимизации были учтены все предыдущие недостатки, разработан четкий алгоритм действий.

На первом этапе объединяются две газеты: "Egemen Qazaqstan" и "Казахстанская правда". После нового года они уже преобразуются в отдельное ТОО", - проинформировала министр.

Затем последует объединение АО "Казак газеттері", которое образует единый холдинг "Казак газеттері".

Четкий алгоритм прописан, и еще раз хочу подчеркнуть, что это не будет касаться творческой части коллектива. Такие бренды, как "Egemen Qazaqstan" и "Казахстанская правда" сохранятся", - добавила Балаева.





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