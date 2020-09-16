В МВД назвали компанию Qnet финансовой пирамидой

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов сообщил, что компания Qnet имеет все признаки финансовой пирамиды. В отношении ее представителя уже заведено 20 уголовных дел, передает Kazakhstan Today.

Компания подразумевает проведение сетевого маркетинга, в ходе которого люди вовлекаются в продажу различных ювелирных изделий. Первоначальная сумма взноса 30 долларов", - сказал Адилов.

В настоящее время в отношении представителя компании Qnet расследуется 20 уголовных дел по статье УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".

Потерпевшими признаны 220 человек. Сумма установленного материального ущерба составляет 160 млн тенге", - сказал Адилов.

Он уточнил, что в Малайзию, где находится головной офис компании, направлено международное следственное поручение.

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