06.08.2024, 12:07 77761
В новом учебном году 1,7 млн учеников обеспечат бесплатным школьным питанием
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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на заседании правительства обсуждены вопросы организации приема детей в 1-й класс и социальной поддержки уязвимых категорий школьников.
Пороги казахстанских школ в новом учебном году впервые переступят 360 тыс. первоклассников. С 1 сентября 1,7 млн казахстанских школьников будут охвачены бесплатным питанием. Это учащиеся начальных классов и дети из социально уязвимых категорий. Для организации бесплатного питания акиматами выделены необходимые средства, сообщил в ходе заседания премьер-министр Олжас Бектенов.
Вместе с тем он отметил, что в ряде школ Атырауской, Туркестанской, Жамбылской областей нет своих столовых. Акиматам данных регионов поручено взять на особый контроль вопросы качества питания и санитарно-эпидемиологической безопасности.
В преддверии нового учебного года необходимо оказать материальную и социальную помощь детям, нуждающимся в государственной поддержке. В текущем году для подготовки к школе более 500 тысяч детей из бюджета предусмотрено выделение свыше 22 млрд тенге. Акиматам необходимо своевременно направлять средства родителям для приобретения школьной формы и канцелярских товаров", - отметил Бектенов.
Министру просвещения поручено контролировать вопросы полной обеспеченности учебниками всех школ.
Напомним, заведующие столичными детсадами украли выделенные на питание детей более 35 млн тенге.
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06.08.2024, 18:58 54976
Археологи обнаружили древние артефакты в Восточном Казахстане
Фото: МКИ РК
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Усть-Каменогорск. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Катон-Карагайском и Улькен Нарынском районах ВКО начались археологические работы, организованные государственным историко-культурным музеем-заповедником "Берел", сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
В рамках проекта "Историко-культурное наследие древности и средневековья Казахского Алтая" археологи проводят обширные исследования и уже обнаружили около 20 ранее неизвестных памятников, включая захоронения, поселения, форпосты и зимовки.
К настоящему времени проведены раскопки 14 памятников, относящихся к различным эпохам: от бронзового века до этнографической современности. Среди находок - поселение раннего железного века с металлургическим пунктом, зимовка конца XIX - начала XX века и 12 захоронений. Археологи также обнаружили различные артефакты, такие как предметы раннесакского и древнетюркского конского снаряжения, керамическую посуду, украшения пазырыкской культуры, ременную пряжку древнетюркского времени, бронзовые накладки кимакского периода и монеты.
Помимо раскопок, ведется работа с местными жителями и органами власти для защиты и популяризации историко-культурного наследия региона. Археологические исследования продолжатся до конца 2024 года.
Ранее археологический артефакт обнаружили в лесу Акмолинской области. Уникальный артефакт обнаружили археологи в Павлодарской области.
06.08.2024, 15:38 67361
Казахстанцам порекомендовали воздержаться от посещения ряда регионов Великобритании
Граждан, которые сейчас находятся в некоторых населенных пунктах Великобритании, попросили соблюдать повышенные меры безопасности
Фото: unsplash.com
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Лондон. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии порекомендовало воздержаться от посещения ряда регионов в Великобритании.
В связи с обострением ситуации в ряде регионов страны ПРК в Великобритании рекомендует гражданам Казахстана временно воздержаться от посещения городов: Ротерхэм, Болтон, Блэкпул, Халл, Бристоль, Сток-он-Трент, Белфаст, также пригороды Манчестера и Ливерпуля до стабилизации обстановки в данных регионах", - сообщили в посольстве.
Кроме того, граждан Казахстана, которые сейчас находятся в этих населенных пунктах, попросили соблюдать повышенные меры безопасности.
Напомним, протесты ультраправых начали набирать обороты в Британии после гибели трех детей в результате поножовщины. Газета Times сообщала, что на выходных ожидается не менее 35 акций.
Ранее полиция британского графства Мерсисайд сообщила о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге.
Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
05.08.2024, 20:43 124756
В Костанайской области сожгли павший от сибирской язвы скот
Всего пало 26 голов КРС
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Костанай. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Приречное Костанайской области из-за сибирской язвы пало 26 голов крупного рогатого скота. Туши животных сожгли в передвижном инсинераторе, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
На месте падежа проведены дезинфекционные мероприятия. В селе Приречное установлен карантин", - сообщили в МСХ.
В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся исследования по дифференциальной диагностике возбудителя в Национальном референтном центре по ветеринарии.
Эпизоотическая ситуация в поселке находится на постоянном контроле Комитета ветеринарного контроля и надзора", - добавили в Минсельхозе.
Ранее сообщалось, что решением акима Свердловского сельского округа Денисовского района Костанайской области от 2 августа 2024 года на территории села Приречное установлен карантин из-за выявления заболевания сибирской язвой у КРС.
05.08.2024, 18:43 130011
Эксперт подвергла сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперт от сторонников петиции за отмену единого часового пояса в Казахстане Аида Альжанова усомнилась, что приведенные вице-министром здравоохранения Тимуром Султангазиевым на общественных слушаниях данные корректные. В связи с этим она направила на имя вице-министра письмо с разбором его выступления.
Во время вашего выступления вы сослались на международные исследования, которые утверждают, что перевод на зимнее и летнее время не оказывает влияния на организм человека. Но в петиции речь идет не о летнем времени, которое осуществляется путем перевода часов вперед для максимального использования светового дня, а о переводе всей территории Казахстана в единый часовой пояс UTC +5, для чего 1 марта 2024 года стрелки часов были переведены назад, что сократило световой день и привело к более раннему закату. Таким образом, ваше сравнение не является корректным, так как для проведения научного сравнения необходимо повторять эксперимент по аналогичной методологии при тех же соответствующих условиях и контрольной группе. В связи с этим отсылка на международные исследования (хотелось бы получить эти ссылки для проверки их научной достоверности) в данном контексте не является научно обоснованной и вызывает сомнение в компетентности топ-менеджмента Министерства здравоохранения, а также беспокойство о казахстанской медицине", - написала Аида Альжанова на своей странице в Сети.
Кроме того, она просит Минздрав провести анализ состояния здоровья жителей Западного Казахстана за последние 10 лет.
Если по логике экспертов, повлиявших на решение правительства перевести весь Казахстан в единый часовой пояс, граждан восточного и центрального Казахстана приблизили к правильному природному времени, то это значит, что уровень здоровья у жителей Западного Казахстана должен быть лучше. Просим провести анализ заболеваемости жителей Западного Казахстана за последние 10 лет, чтобы выявить данную корреляцию", - сообщила Аида Альжанова.
Эксперт отметила, что принятие решений, касающихся изменения времени, должно основываться на тщательных и многолетних исследованиях не за рубежом, а в той временной зоне, где намереваются ввести временные изменения с учетом обширной территории страны, через которую проходят 4 часовых пояса.
Это необходимо для минимизации возможных негативных последствий для здоровья граждан и предотвращения нагрузки на систему здравоохранения, которая в настоящий момент переживает не лучшие времена", - заключила Аида Альжанова.
Напомним, в ходе общественных слушаний вице-министр здравоохранения сообщил, что перед принятием решения о переходе на единый часовой пояс, научные исследования в Казахстане не проводились. Специальная рабочая группа, созданная Минздравом, провела анализ зарубежной литературы и изучила опыт других стран по изменению времени.
Участница публичных слушаний рабочей группы по рассмотрению петиции о возврате времени Шолпан Жаксыбаева отметила, что благодаря решению о введении единого часового пояса обнажилась проблема колоссальных провалов в госуправлении в Казахстане.
С какой легкостью было принято такое необоснованное, незаконное решение, которое просто состоит из подбора фактов, в котором принимали участие псевдоученые. Получается, что с такой же легкостью правительство завтра примет решение по поводу перевода Казахстана, допустим, на левостороннее движение или, может быть, по поводу того, чтобы беременность уменьшить с 9 месяцев до 7", - сказала она.
Как сообщалось ранее, пять месяцев назад, 1 марта 2024 года, Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение, многие граждане до сих пор не смогли адаптироваться к новому времени. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции. В соцсетях многие граждане до сих пор массово высказывают недовольство принятым решением.
По мнению эксперта, члена общественного совета Алматы Асета Наурызбаева, решением по петиции Министерство торговли наращивает социальное напряжение.
Вместо того, чтобы разобраться, выслушать людей, снять социальное напряжение, оно его прямо сейчас наращивает", - заявил он.
05.08.2024, 18:00 131251
Ямы на улице Гете в Алматы залатали после жалоб жителей
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Алматы. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ямы на на улице Гете в Турксибском районе Алматы залатали после жалоб местных жителей, передает корреспондент агентства.
Хочу выразить благодарность агентству за помощь в решении проблем нашего района. После публикации новостного материала ямы на дороге Гете залатали очень оперативно", - сообщила жительница мегаполиса журналисту Kazakhstan Today.
В акимате Турксибского района Алматы также прокомментировали жалобы алматинцев.
По замечаниям деформации дорожного полотна на улице Гете в рамках социальной ответственности подрядной организацией ТОО "Дормеханизация" проведены работы по текущему ремонту дорожного полотна", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, отметили в ведомстве, выявлено, что требуется средний ремонт дорожного полотна с заменой асфальтобетонного покрытия с переустройством бордюров и поребриков.
Передали администратору программы в КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" для включения в план среднего ремонта дорог 2025 года", - добавили в акимате.
Между тем, почему на дорогу нанесли разметку, не залатав ямы, в ведомстве так и не объяснили.
Напомним, на прошлой неделе читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на ямочный ремонт дорожного полотна на улице Гете в Алматы. По словам местных жителей, ямы больше месяца не латают, при этом на дороге появилась свежая разметка.
Стоит отметить, что жители Алматы часто жалуются на плохое состояние дорог. Этой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
05.08.2024, 16:30 137901
В аэропорту Алматы временно перекроют несколько шлагбаумов
Начались работы по замене парковочного оборудования
Фото: аэропорт Алматы
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Алматы. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Алматы временно перекроют несколько шлагбаумов, сообщает пресс-служба аэропорта.
Со 2 августа 2024 года начались работы по замене парковочного оборудования на главном въезде и выезде аэропорта со стороны улицы Майлина. Стойки въезда № 1 и № 2, а также стойки выезда № 10 и № 11 будут временно перекрыты", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что работы планируются завершить в сентябре 2024 года.
В связи с этим просим пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт. Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в аэропорту.
Ранее сообщалось, что в Алматы намерены реконструировать старое здание аэропорта для внутренних рейсов.
05.08.2024, 15:40 142346
Татаро-башкирский центр в Алматы объявил о проведении круглого стола
На круглом столе ожидается обмен мнениями о законности и целесообразности изъятия здания
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Алматы. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Общественное объединение "Татаро-башкирский общественно-культурный центр "Идел" объявляет о проведении круглого стола в Алматы, на котором обсудят лишение центра законно занимаемого помещения по инициативе прокурора Медеуского района.
На круглом столе ожидается обмен мнениями о законности и целесообразности изъятия здания, принадлежащего Гизатулину Рашиду Рахматулловичу, в котором располагается ОО "Татаро-башкирский общественно-культурный центр "Идел", в связи с этим о перспективе существования этнокультурного общества", - проинформировали в центре.
Кроме того, по результатам работы круглого стола будут подготовлены обращения президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, председателям палат парламента РК, во Всемирный конгресс татар, в другие международные организации.
Мероприятие пройдет 6 августа в 14.00 в Татаро-башкирском центре.
С подробностями можно ознакомиться по ссылке.
05.08.2024, 14:10 102511
Об угрозе прорыва озера в бассейне реки Талгар предупредили жителей Алматинской области
Фото: Кадр из видео
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Конаев. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день в горных районах Алматинской области сохраняется сложная селевая ситуация за счет повышения температурного фона, интенсивного таяния ледников и наполнения моренно-ледниковых озер и увеличения стока в русле реки Талгар, сообщили в акимате Алматинской области.
По данным ведомства, озеро № 19 в бассейне реки Талгар представляет реальную угрозу прорыва по внутриморенным каналам стока с возможным выходом воды в северной и северо-восточной части современной морены. Прорыв ледникового озера, по прогнозированию селевых потоков на основе методики фоновой оценки, может произойти с 6 августа текущего года.
В связи с этим жителям, гостям Талгарского района, отдыхающим и туристам запрещено выезжать в горные местности, места отдыха за пределы гидротехнических сооружений, расположенных в верхней части города Талгара.
Кроме того, собственникам жилых домов и местному населению, находящимся вблизи русла реки Талгар, постоянно просим внимательно прислушиваться к социальным сетям, телевизору и радиопередачам, при подключении электросирен внимательно дослушать", - обратились в акимате к местным жителям.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?