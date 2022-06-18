В Нур-Султане частично ограничат движение транспорта по ряду улиц

НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Департамент полиции города Нур-Султана информирует жителей и гостей столицы о том, что 19 июня текущего года в период проведения Первого столичного полумарафона будет частично ограничено движение транспортных средств по некоторым улицам столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Старт полумарафона состоится в 07.40 с территории Международного выставочного центра EXPO.
С учетом распределения времени движения участников полумарафона движение транспортных средств будет ограничено:
- по ул. Туркестан от здания EXPO до ул. Сыганак с 07.00 до 08.50;
- от ул. Сыганак до монумента Байтерек с 07.40 до 08.20;
- по ул. Сыганак от ул. Туркестан до пр. Тауелсыздык с 07.40 до 09.40;
- по пр. Тауелсиздик до пр. Кошкарбаева с 08.00 до 10.40;
- по ул. Сарайшык от пр. Тауелсыздык до пр. Мангилик Ел, включая северную часть кольца с 8.00 до 10.40;
- по пр. Мангилик Ел от южной стороны кольца до ул. Кунаева с 08.20 до 10.40;
- по ул. Кунаева от пр. Мангилик Ел вокруг ТРЦ "Хан Шатыр" с 08.30 до 11.30;
- по ул. Достык от ТРЦ "Хан Шатыр" до ул. Акмешит с 08.30 до 11.40;
- по ул. Акмешит от ул. Достык до МВЦ "EXPO" с 08.40 до 12.00.
Необходимо заранее предусматривать маршрут движения на личном транспорте. Возможные маршруты для проезда к EXPO на автотранспорте:
1) по ул. Турара Рыскулова;
2) по ул. Мангилик Ел от ул. Кунаева до ул. А.Кекилбаева;
3) по пр. Кабанбай батыра до ТРЦ "MEGASilkWay".
Оптимальный маршрут проезда к старту с учетом перекрытия можно построить в приложении 2ГИС, отметили в пресс-службе ДП Нур-Султана.