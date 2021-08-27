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В Нур-Султане частично перекрыто движение на нескольких улицах

26.08.2021 6292
В Нур-Султане частично перекрыто движение на нескольких улицах
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - В столице на участке улицы Бокейхана начаты работы по среднему ремонту дорожного полотна, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции Нур-Султана в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведет работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Бокейхана, сообщает официальный сайт акимата города.
 
В этой связи, с 26 по 29 августа будет частично перекрыто движение для транспорта на участке от проспекта. Улы дала до улицы Абиша Кекильбаева.
 
Также в рамках реализации проекта "Строительство улицы Е51 от улицы Сыганак до улицы 22" на участке улицы Сыганак будут проведены работы по устройству инженерных сетей. В связи с проведением дорожно-строительных работ с 27 по 31 августа будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Сыганак на участке от улицы Толе би до улицы Е-306.
 
Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
 

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