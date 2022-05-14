В Нур-Султане до 13 июня перекрыли участок улицы Жубанова

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НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Алматинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматы 14 мая днем, 15 мая сутки ожидается временами сильный дождь. Временами гроза. 15 мая ожидается град. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
14-15 мая на юге Алматинской области и в горных районах ожидается сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, при грозе 15-20, порывы 25 метров в секунду.
В Нур-Султане 14 мая временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.
14 мая на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 метра в секунду.
Днем 14 мая на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
Днем 14 мая на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
14 мая на севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный, на севере, востоке, в центре области 15-20 метров в секунду.
14 мая в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, юге области, в горных и предгорных районах ожидаются гроза, шквал. Днем в горных районах - град. Ветер северо-западный на севере, западе, юге области, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду.
В Шымкенте 14 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
14 мая в Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, западный, ночью на севере, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
Днем 14 мая на западе, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. На западе, востоке области - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный на западе, востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду.
14 мая днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На западе, севере, юге области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области, порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
Днем 14 мая на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза.
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