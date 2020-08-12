В Нур-Султане до 28 августа частично перекроют улицу Жубанова

Нур-Султан. 11 августа. Kazakhstan Today - В столице улицу Жубанова частично перекроют до 28 августа, передает Kazakhstan Today.

Дорожно-ремонтные работы по улице Жубанова ведутся с 11 до 28 августа на отрезке от улицы Кенесары до тупика, сообщает официальный сайт акимата.

В этой связи жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

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