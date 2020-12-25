В Нур-Султане кинотеатрам разрешили работать, но со строгим соблюдением саннорм

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Нур-Султане с 26 декабря разрешается работа кинотеатров со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает сайт столичного акимата, разрешается работа кинотеатров с заполняемостью не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-эпидемиологических норм. График работы в будние, выходные и праздничные дни с 10.00 до 24.00, без проведения акций.

При установлении факта нарушения карантинных и ограничительных мер работа кинотеатров будет приостановлена", - сказала главный санитарный врач города Жанна Пралиева.

Кроме того, в преддверии праздничных дней расширяется время работы ресторанов, кафе, баров, столовых до 24.00 - для недопущения скопления людей. При соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения с соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

За исключением объектов, расположенных в жилых зданиях, для которых график работы сохраняется до 22.00.

При этом строго запрещается проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников, корпоративов и других форм празднования.

При нарушении карантинных и ограничительных мер деятельность объектов будет прекращена.

Также в столице с 25 декабря гипермаркетам и супермаркетам с торговой площадью более 2 тысяч квадратных метров разрешено перейти на круглосуточный режим работы.

Напомним, Нур-Султан находится в "желтой зоне" по распространению COVID-19.

По состоянию на 23.59 23 декабря в Казахстане выявлено 149 462 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 149 462 случая, из них в Нур-Султане - 17 912 (+118).

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