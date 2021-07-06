В Нур-Султане ко Дню столицы открыли сквер спасателей

Фото: сайт astana.gov.kz

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - В Нур-Султане в преддверии дня столицы открыли сквер спасателей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

"Территория сквера «Куткарушылар саябагы» поделена на детскую и взрослую зоны. Здесь же расположена паркур-площадка, также есть зона тихого отдыха горожан. Установлена доска почета для отличников службы гражданской защиты. Со стороны моста нарисован "Public art". Также на территории установлена специальная пожарная машина АЦ-30 МАЗ 205, 1964 года выпуска. К слову, данный автомобиль был показан в фильме о Елбасы", - сообщает пресс-служба столичного акимата.

Сквер расположен на пересечении улиц Янушкевича и Пушкина и благоустроен в честь героев, в работе которых всегда есть место героизму – это пожарные-спасатели, а также сотрудники, погибшие при исполнении служебных обязанностей.

"На территории сквера высадили 150 деревьев. Территория будет ещё совершенствоваться, дополняться. Для нас важно создавать места, где горожане смогут с пользой для здоровья проводить свой досуг", - рассказал на открытии сквера аким столицы Алтай Кульгинов.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства