В Нур-Султане на некоторых улицах изменятся схемы движения

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НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Движение транспорта поменяется на нескольких улицах Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Разворотные площадки перед пешеходными переходами оказали положительный эффект для разгрузки улично-дорожной сети. Нововведение будет внедрено еще на 5 участках улиц: три по улице Онгарсыновой, один по улице Бокейхана в районе Назарбаев-центра и один по улице Керей Жанибек хандар в районе СШ №76, сообщает официальный сайт акимата города.

Планируется запретить левый поворот на перекрестках проспектов Мангилик ел - Улы дала (при движении от улицы Бокейхана), проспекта Тауелсиздик - улицы Нажимеденова (от улицы Калдаякова), улицы Туркестан - улицы Керей Жанибек хандар (от улицы Алматы).

Также намечены работы по установке дополнительных секций светофора: перекресток улиц Айтматова и Мухамедханова при движении направо в направлении Коргалжынского шоссе, перекресток проспекта Мангилик ел и улицы Бухара жырау налево в направлении улицы Туркестан, перекресток проспекта Сарыарка и улицы Сейфуллина существующий световой сигнал "+" будет заменен на дополнительную секцию налево.

Все эти мероприятия будут реализованы до конца сентября 2021 года.

Изменения запланированы акиматом города совместно с департаментом полиции для повышения пропускной способности дорог и обеспечению безопасности движения.

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