В Нур-Султане открыли памятники Канышу Сатпаеву и Дине Нурпеисовой

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - В Нур-Султане в преддверии Дня столицы открыли памятники Канышу Сатпаеву и Дине Нурпеисовой, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В преддверии Дня столицы в Нур-Султане по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось открытие памятника народному композитору, выдающейся казахской домбристке-кюйши Дине Нурпеисовой. В торжественной церемонии принял участие государственный секретарь Крымбек Кушербаев, сообщает пресс-служба Акорды.

Отмечая духовный символизм домбры в жизни казахского народа, госсекретарь рассказал о непростом жизненном пути и необычайно ярком творчестве Дины Нурпеисовой, которая широко прославилась как непревзойденная кюйши - исполнительница народных кюев. Крымбек Кушербаев также отметил, что записи концертных выступлений Дины Нурпеисовой занимают особое место в культурной сокровищнице казахского народа, а ее творческое наследие и по сей день вносит большой вклад в дальнейшее развитие национального искусства.

Сегодня мы торжественно открываем памятник любимой и почитаемой казахским народом Дины Нурпеисовой. Хочу поблагодарить акимат города Нур-Султана, общественность Атырауской области и скульптора Бауырхана Жалына за реализацию этого прекрасного проекта. Прежде всего это памятник национальному искусству, бесценному наследию, исконным традициям нашего народа. Сегодня, отдавая дань прошлому и сохраняя все лучшее для будущего, мы верим, что духовная сила домбры всегда будет сопутствовать процветанию нашего Независимого Казахстана", - сказал Крымбек Кушербаев.

Также по поручению президента Касым-Жомарта Токаева в Нур-Султане установлен памятник известному казахскому ученому Канышу Сатпаеву. В церемонии открытия памятника также принял участие Крымбек Кушербаев.

Он отметил, что Каныш Сатпаев является ярким последователем прогрессивных идей казахской интеллектуальной элиты. Для Каныша Сатпаева старшее поколение стало примером беззаветного служения народу, он также активно участвовал в эконмической, социальной и духовной жизни страны, внес бесценный вклад в развитие науки в Казахстане.

Каныш Имантаевич Сатпаев был уверен: "Тот, кто не способен гордиться своей родиной, тот вряд ли прославит другую страну". Наш народ уважает и почитает Каныша Сатпаева за его честность, высокую гражданственность и патриотизм. Его именем мы назвали города и улицы. Это большая честь, что созданный на заре казахстанской индустриализации Казахский горно-металлургический институт сегодня называется Казахским национальным исследовательским техническим университетом имени Сатпаева. Открывая новый памятник выдающемуся ученому, наш народ вновь отдает дань уважения своему великому сыну", - сказал Крымбек Кушербаев.

Проект реализован акиматом Павлодарской области и общественностью Баянаула - земляками ученого. Скульптор - Аскар Нартов.

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