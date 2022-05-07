В Нур-Султане открыли "Стену памяти" в честь героев Великой Отечественной войны

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Как сообщает Polisia.kz, мемориальный комплекс воздвигнут в честь 77-летия Победы и в память о тех казахстанцах - сотрудниках органов внутренних дел, кто проявил исключительный героизм, защищая Родину.
Появление "Стены памяти" является важным событием, благодаря которому память о храбрых воинах, защитивших родные края от вражеских нашествий и обеспечивших мирную жизнь будущему поколению, будет преумножена.
Этот мемориал посвящен подвигам наших ветеранов, которые служили на благо Отчизны и были примером образца, доблести и чести. Хочу выразить благодарность организации ветеранов, правительству Республики Казахстан и акимату города Нур-Султана за всестороннюю поддержку", - подчеркнул министр внутренних дел Марат Ахметжанов.
Также отмечается, что в Великой Отечественной войне приняли участие более полутора миллионов казахстанцев и больше половины из них не вернулись с поля боя. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, 124 - полными кавалерами ордена "Данк".
Мы должны помнить о героических поступках наших дедов, отстоявших будущее страны. И хочу отметить, что каждодневная работа сотрудников органов внутренних дел направлена на защиту и обеспечение общественной безопасности, единство и развитие нашего государства", - сказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.
Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.
Наши полицейские всегда в строю. Защищают интересы и права, спокойствие, безопасность наших граждан. Позвольте поздравить вас с Днем защитника Отечества, с Днем Великой Победы, в этом году которому 77 лет. Мы гордимся нашими героями, нашими предками", - поздравил аким города Алтай Кульгинов.