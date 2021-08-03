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В Нур-Султане перекроют движение по одной из улиц

02.08.2021 8290
В Нур-Султане перекроют движение по одной из улиц
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - В Нур-Султане частично перекроют движение по одной из городских магистралей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В связи с ремонтными работами со 2 по 4 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автомобилей на участке улицы Иманова от улицы Сембинова до улицы Валиханова", - сообщает транспортное управление города. 

 

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ". 

 

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