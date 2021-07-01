В Нур-Султане планируется подключить к газу 143 тыс. жителей частного сектора

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - В Нур-Султане до конца этого года планируют подключить к газу 143 тыс. жителей частного сектора, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В столице продолжаются работы по строительству газораспределительных сетей. В прошлом отопительном сезоне возможность подключения к газу получили жители жилых массивов Железнодорожный, Коктал-2, часть Агрогородка. Тогда было построено 345 километров внутриквартальных сетей. В этом году завершаем работы по подключению к газу в таких жилых массивах, как Агрогородок, Промышленный Юго-Восток, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, то есть дополнительно 143 тыс. жителей частного сектора получат доступ к газу", - сообщил сегодня аким города Алтай Кульгинов.

По его словам, в городе также планируют газифицировать водогрейные котлы ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

В прошлом году мы завершили перевод на газ 4 водогрейных котла, перевод остальных 9 водогрейных котлов будет завершен в этом году, тогда полностью все водогрейные котлы наших энергоисточников (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) будут переведены на газ, что значительно снизит объемы вредных выбросов в атмосферу, особенно с частного сектора", - сообщил Кульгинов.

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