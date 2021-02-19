В Минэкологии Казахстана назвали города с высоким уровнем загрязнения воздуха

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов на расширенном заседании коллегии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК рассказал, какие города характеризуются высоким уровнем загрязнения воздуха по итогам 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Говоря о качестве атмосферного воздуха, А. Примкулов отметил, что в стране высоким уровнем загрязнения характеризуются: Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент. С низкого на повышенный уровень загрязнения в 2020 году перешел воздух в Талдыкоргане. В городах Актау и Таразе в 2020 году наблюдается улучшение состояния атмосферного воздуха по сравнению с 2019 годом.

Данный анализ атмосферного воздуха в 2020 году проводился в 45 населенных пунктах на 140 постах наблюдений.

В целях расширения доступа населения к информации о качестве атмосферного воздуха на LED-экранах городов Алматы, Актау, Атырау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Уральск и Экибастуз размещаются данные с мобильного приложение AirKZ, позволяющее отслеживать качество атмосферного воздуха, по остальным городам работа продолжается", - проинформировал А. Примкулов.

В текущем году министерством планируется приобрести 30 компактных автоматических станций контроля качества атмосферного воздуха, что позволит достичь 100% охвата территории страны мониторингом качества атмосферного воздуха и позволит обеспечить население достоверной информацией.

Мониторинг состояния поверхностных вод осуществляется на 143 водных объектах, в том числе на 93 реках, 31 озере, 15 водохранилищах, 3 каналах и 1 море.

Наблюдается ухудшение качества воды рек Сырдарья (Туркестанская область), Егинсу, Катта-Бугунь. По данным фактам Комитету экологического регулирования и контроля необходимо провести проверки предприятий осуществляющих сброс сточных вод в указанные водоемы", - отметил А. Примкулов.

По словам вице-министра, анализ объемов эмиссий по республике показывает, что по сравнению с 2019 годом лимиты выбросов и сбросов загрязняющих веществ снижены на 20 тыс. тонн и 14 тыс. тонн, соответственно. По размещению отходов отмечается рост на 3,6%, это обусловлено динамикой развития отраслей экономики, увеличением мощностей действующих, и вводом в эксплуатацию новых предприятий.

Стратегические показатели Министерства на 2020 год выполнены, фактические выбросы составили 2,57 млн тонн, сбросы – 1,1 млн тонн.

Вместе с тем, в разрезе регионов отмечается рост:

- нормативов выбросов загрязняющих веществ в СКО и Мангистауской области, по сбросам в ЗКО, по размещению отходов в Павлодарской области, СКО, ВКО и Алматы;

- фактических выбросов в Костанайской, СКО, Акмолинской и Кызылординской областях, сбросов в Алматинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской, Атырауской областях, а также размещения отходов в ВКО и Актюбинской области.

В Атырауской области компанией НКОК сокращены лимиты выбросов на 9,4 тыс. тонн, ТОО "Атырауский НПЗ" проведены мероприятия по озеленению 225 гектаров. площади, в Костанайской области ТОО "ССГПО" использованы 13,4 млн тонн вскрышных пород для строительства, реконструкции и ремонта внутриплощадочных автодорог.

В 2020 году по республике проведены 1022 экологические проверки.

Уменьшение количества проверок связано с карантинными мерами в стране. При этом улучшилось качество проверок, выявляемость нарушений увеличилась с 2,2 до 2,8 на одну проверку", - отметил А. Примкулов.

По результатам проверок, по словам вице-министра, выявлено 2875 нарушений, выдано 1966 предписаний об устранении нарушений, из них 1540 предписаний исполнено (78%). За допущенные нарушения наложено 1217 административных штрафов на общую сумму 319,78 млн тенге, из них 93% взыскано. Выдано 738 предписаний о возмещении ущерба.

Кроме того, подано 162 иска о приостановлении хозяйственной деятельности, 73 иска удовлетворены решением суда. По остальным нарушения устранены до рассмотрения судебными органами.

План по оздоровлению окружающей среды города Нур-Султан на 2018-2020 годы реализован частично (всего 132 мероприятия, 99 реализованы, 33 исключены из плана по определенным причинам). "К наиболее значимым мероприятиям относятся мероприятия по реконструкции на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Начаты работы по газификации города Нур-Султана. Реализован Комплексный план энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2017-2020 годы. Установлено 17 видов ВИЭ на 23 объектах города", - отметил А. Примкулов.

В то же время запланированные на 2020 год мероприятия не реализованы в городе Шымкенте, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Кроме того, особое внимание в своем выступлении А. Примкулов обратил на количество несанкционированных свалок. Наибольшее количество стихийных свалок на сегодня зафиксировано в Акмолинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

Главой государства на расширенном заседании правительства от 10 июля 2020 года поручено принять меры по сокращению их количества. В этой связи, совместно с заинтересованными государственными органами разработан план мероприятий по принятию системных мер по ликвидации и недопущению стихийных свалок, проведен космомониторинг мест размещения отходов", - отметил А. Примкулов.

20 июля 2020 года запущена "Горячая линия" для оперативного реагирования по обнаруженным несанкционированным свалкам. На горячую линию поступило 1115 обращений, из которых 742 отработаны, несанкционированные места размещения отходов утилизированы, остальные находятся в работе ввиду сезонного характера данных работ. В целом по итогам проведенной работы совместно с местными исполнительными органами ликвидировано 7 147 свалок (2019 и 2020 годы), что составляет 80%.

Одной из серьезных проблем на сегодняшний день является состояние полигонов, не соответствующих экологическим и санитарным требованиям", - отметил А. Примкулов.

В условиях плачевного состояния полигонов особую значимость приобретает работа по внедрению проектов по утилизации отходов. По данному вопросу в стране был принят закон по внедрению механизма энергетической утилизации отходов - "Waste to Energy". Планируется строительство мусоросжигающих заводов в 6 городах (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Тараз, Актобе).

По словам вице-министра, есть заинтересованность из других городов и в первом полугодии текущего года планируется провести аукцион и сформировать перечень энергопроизводящих организаций.

Особое внимание также уделяется вопросу внедрения раздельного сбора и сортировки ТБО на местах расположения. Совместно с ТОО "Оператор РОП" ведутся работы по внедрению раздельного сбора и сортировки ТБО в городах Актобе, Усть-Каменогорске, Семее.

Президент РК К. Токаев заявил о цели достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2060 году. Достижение этой цели потребует от нас глубокой декарбонизации экономики, в связи с чем Министерство ведет работу по разработке Концепции низкоуглеродного развития", - проинформировал А. Примкулов.

Концепция, по его словам, будет включать в себя долгосрочные варианты развития экономики для достижения "зеленого" роста и глубокой декарбонизации экономики. Утверждена рабочая группа. В 2021 году после согласования результатов моделирования планируется утвердить Концепцию.

Кроме того, разработан и утвержден Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов на 2021 год. Общий объем квот на выбросы парниковых газов составляет порядка 180 млн тонн, из которых 169 млн тонн были выделены 218 установкам, остаток в объеме 11,5 млн единиц составляет резерв квот на 2021 год.

Министерством совместно с государственными органами разработана Дорожная карта по ответным мерам на вводимый в ЕС углеродный налог, рассматривается возможность соединения двух систем торговли выбросами - казахстанской и европейской, усовершенствование законодательства в области регулирования выбросов ПГ, либо введение казахстанского углеродного налога", - отметил А. Примкулов.

В целях улучшения экологического состояния окружающей среды, сохранения биоразнообразия, масштабного озеленения страны министерством в срок до июля 2021 года будет разработан национальный проект "Жасыл Казахстан". За пятилетний период планируется реализовать мероприятия по основным направлениям, влияющим на качество жизни населения, такие как: оздоровление водных объектов, снижение загрязнения воздуха, управление отходами, сохранение биоразнообразия, озеленение страны, экообразование и повышение экологической культуры.

В 2021 году министерством планируется реализовать ряд мероприятий, среди которых: разработка подзаконных актов в рамках реализации нового Экологического кодекса, утверждение Концепции низкоуглеродного развития до 2050 года с включением мер по "зеленому" росту и глубокой декарбонизации экономики, проведение аукционных отборов проектов по энергетической утилизации отходов (Waste to Energy), реализация мероприятий программ казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейнов трансграничных рек Жайык (Урал) и Ертис (Иртыш) на 2021-2024 годы и др.

Итоги деятельности в области лесного хозяйства и животного мира

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев доложил о результатах деятельности в области лесного хозяйства и животного мира по итогам 2020 года.

Так, в 2020 году, площадь покрытая лесом увеличилась на 188 тыс. гектаров. Не выполнены плановые показатели по воспроизводству лесов, из запланированных 54,4 тыс. гектаров, фактическое исполнение составило 51,3 тыс. гектаров. Плановые показатели не достигнуты лесными учреждениями Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областей, а также РГП "Жасыл Аймак".

В рамках исполнения поручения главы государства по посадке 2 млрд деревьев в лесном фонде в течение 5 лет (2021-2025 годы), совместно с акиматами областей разработаны и утверждены комплексные планы по воспроизводству лесов и лесоразведению по регионам. Силами природоохранных учреждений Комитета и лесоохранных учреждений акиматов областей за пять лет будет произведена посадка 1,7 млрд деревьев на площади 843,0 тыс. гектаров. Кроме того, частным сектором предполагается осуществить посадку на площади более 45 тыс. гектаров, при этом предполагается высадка более 290 млн штук деревьев", - сказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Е. Нысанбаев.

Он добавил, что наибольшие объемы посадок леса предполагаются в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях, а также на территории лесных резерватов "Семей орманы" и "Ертис орманы". Указанные меры позволят довести лесистость страны до 5% к 2030 году. Также, по информации Ерлана Нысанбаева, на территории государственного лесного фонда зарегистрирован 701 случай лесных пожаров, площадь которых составила 41,8 тыс. гектаров.

Наибольшие площади лесных пожаров зафиксированы в Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Туркестанской областях, а также на территории резервата "Семей орманы". В целом общий ущерб по республике составил 2,1 млрд тенге", - отметил он.

В то же время несмотря на снижение количества незаконных рубок леса наблюдается рост объемов незаконно срубленной древесины. Виц-министр экологии, геологии и природных ресурсов подчеркнул, что в целях повышения ответственности за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев, были инициированы изменения и дополнения в действующее законодательство в части увеличения штрафов и ужесточения санкций к нарушителям.

Кроме того планируется совершенствование законодательства по курируемым областям. Так, особое внимание уделяется развитию экологического туризма в национальных парках. В рамках этих работ к 2025 году объем частных инвестиций в алматинскую группу национальных парков составит 31 млрд тенге, ожидаемый поток туристов с учетом норм рекреационной нагрузки национальных парках составит более 2 млн человек.

В текущем году в области развития лесного хозяйства и ООПТ стоят следующие задачи:

Первое. Разработка национального проекта "Жасыл Казахстан", в рамках которого будут предусмотрены разделы, направленные на развитие лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и сохранение биоразнообразия.

Второе. Контроль за реализацией комплексных планов по воспроизводству лесов и лесоразведению, в том числе разработка интерактивной карты мониторинга за лесопосадочными работами на базе геопортала министерства.

Третье. Совершенствование нормативно-правовой базы в области лесного хозяйства и ООПТ, в том числе принятие проекта закона "О растительном мире".

Четвертое. Развитие сети ООПТ, направленных на сохранение объектов природно-заповедного фонда республики, путем создания национального парка Улытау и резервата Бокей-Орда, а также развитие экологического туризма.

На 2021 год запланирован мастер-план по сохранению животного мира. Согласно представленной информации, в Казахстане в 2020 году было зафиксировано 85 фактов браконьерства на сайгаков, изъято 727 туш сайгаков и 9743 рогов. Привлечен к уголовной ответственности 71 человек. Ущерб от деятельности незаконной охоты составил 2,4 млрд тенге.

Совместно с МВД и КНБ запущена природоохранная акция "Сайгак", в рамках которой активизированы профилактические мероприятия, пресечена деятельность ряда преступных групп, специализирующихся на браконьерстве сайгаков и других диких животных", - сообщил вице-министр экологии.

Он отметил также, что с учетом мирового опыта в Казахстане необходимо акцентировать внимание на развитие дичеразведения и трофейной охоты.

Среди задач, намеченных на 2021 год, Ерлан Нысанбаев отметил следующие:

- принятие проекта закона Республики Казахстан "Об ответственном обращении с животными";

- утверждение мастер-плана по сохранению животного мира и развитию охотничьих хозяйств до 2030 года;

- принятие норм по развитию дичеразведения в рамках проекта закона по вопросам туристской деятельности, который находится в мажилисе;

- повышение квалификации инспекторского состава и цифровизация.

Как отметил в своем выступлении вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов, водные ресурсы являются одним из важнейших элементов устойчивого развития страны. К сожалению, по прогнозам ученых, к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достигнуть 50%.

Учитывая, что около половины водных ресурсов страны формируется на территории других государств, особое внимание необходимо уделить партнерству с соседними государствами", - отметил С. Кожаниязов.

В прошлом году, по его словам, были проведены все запланированные заседания совместных комиссий по водным вопросам за исключением КНР. Китайская сторона из-за пандемии предложила провести заседание комиссии в первом квартале 2021 года. Вместе с тем с КНР на уровне экспертов продолжались работы по реализации Плана основных технических работ по вододелению и оценке водных ресурсов бассейнов трансграничных рек Ертис, Иле и Емель на основе ранее достигнутых договоренностей.

Как отметил вице-министр, в целях решения острого дефицита поливной воды в пик вегетации (июнь - август) в ходе переговоров с кыргызской стороной были достигнуты договоренности по товарообмену электроэнергией. В результате обеспечен дополнительный сброс поливной воды из Токтогульского водохранилища в объеме 330 млн кубометров. По аналогичной схеме в июле - августе с территории Таджикистана был обеспечен дополнительный сброс воды из водохранилища Бахри Точик в объеме 300 млн кубометров.

В вопросах сотрудничества по бассейну реки Сырдарья, по словам С. Кожаниязова, ключевую роль играет сотрудничество с Республикой Узбекистан.

В прошлом году проведено 11 заседаний рабочей группы по углублению сотрудничества по всем направлениям водных отношений между странами, в рамках которых, кроме запланированных вопросов, рассматривались вопросы, связанные с прорывом дамбы Сардобинского водохранилища", - отметил С. Кожаниязов.

Продолжена также работа по согласованию проекта Соглашения о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов. В настоящее время текст проекта Соглашения согласован на 95%, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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