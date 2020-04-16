В Нур-Султане сняли карантин с 11 объектов

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Акимат Нур-Султана сообщил о снятии карантина с 11 объектов, передает Kazakhstan Today.
В Нур-Султане карантин снят с 11 организаций, в том числе с объектов здравоохранения, автопарка №1, общежития. На их территории неоднократно проводились работы по дезинфекции", - уточнили в пресс-службе акимата.
Отмечается, что в связи с продлением режима карантина работа общественного транспорта в столице не будет возобновлена до конца месяца.
Режим карантина продолжает действовать на 16 объектах: трех медорганизациях, двух общежитиях, 10 подъездах и частной компании. Территории оцеплены, посещение строго запрещается", - подчеркнули в акимате.
Напомним, в столице зарегистрировано 297 случаев коронавируса. Выздоровели 118 жителей Нур-Султана, двое скончались.
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