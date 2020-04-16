До 1290 человек увеличилось число заболевших коронавирусом в Казахстане

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - По данным оперативного штаба госкомиссии, на 17.25 15 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано 1290 случаев коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 3, в Алматы - 10, в Алматинской области - 1, в Кызылординской области - 1", - говорится в сообщении.

Всего в стране подтверждены 1290 случаев регистрации коронавируса, из них: в Алматы - 380, в Нур-Султане - 297, в Кызылординской области - 127, Карагандинской области - 81, Акмолинской области - 80, Атырауской области - 70, Туркестанской области - 49, Жамбылской области - 49, в Шымкенте - 40, СКО - 26, Алматинской области - 25, ЗКО - 18, Актюбинской области - 13, Павлодарской области - 11, Мангистауской области - 11, ВКО - 8, Костанайской области - 5.





Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 126 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2 млн.





Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения. В стране уже выздоровели 220 человек, скончались - 15.

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