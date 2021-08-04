В Нур-Султане временно перекроют участок улицы Толебаева

НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции Нур-Султана начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Толебаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ремонтные работы по улице Толебаева проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает официальный сайт городского акимата.

С 4 по 9 августа будет частично перекрыто движение для автотранспорта на участке от проспекта Момышулы до проспекта Кошкарбаева.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении транспортного управления.

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