В "Отбасы банке" объяснили изменения в правилах использования пенсионных выплат на лечение
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В "Отбасы банке" объяснили изменения в правилах использования единовременных пенсионных выплат на лечение, передает корреспондент агентства.
С 27 апреля 2025 года правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение будут работать с изменениями и дополнениями. Главное нововведение касается лечения маленьких казахстанцев. Теперь единовременные пенсионные выплаты родители могут направить не только на оплату своего лечения, но и на лечение несовершеннолетних детей", - отметили в банке.
Также, по информации пресс-службы, изменится процедура использования единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги:
- теперь в поликлинике по месту прикрепления нужно будет взять заключение врачебно-консультационной комиссии, а не просто врачебной комиссии, как это было ранее;
- договор со стоматологической клиникой должен будет обязательно соответствовать утвержденной форме;
- к договору со стоматологической клиникой должен быть приложен план лечения, состоящий из двух этапов с указанием сумм. Первый этап - это хирургический с учетом всех расходных материалов. Второй этап - ортопедический, включающий в себя конструкцию на имплантах;
- оплата с помощью ЕПВ будет производиться на первом этапе до хирургического лечения и на втором этапе до ортопедического лечения. И на первом и на втором этапе необходимо будет делать снимок зубов для ВКК и дважды получать само заключение ВКК к каждому этапу по отдельности для последующего прикрепления на платформе enpf-otbasy.kz;
- при оказании стоматологических услуг без имплантации, то есть когда производится просто протезирование съемными и несъемными протезами, оплата с помощью ЕПВ будет происходить также в два этапа - до начала протезирования и перед установкой съемных или несъемных зубных протезов. И на первом и на втором этапе необходимо будет также делать снимок зубов для ВКК и прикладывать само заключение ВКК на платформе enpf-otbasy.kz.
Ранее сообщалось, что казахстанцам не будут запрещать досрочно использовать пенсионные накопления.