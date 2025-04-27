В "Отбасы банке" объяснили изменения в правилах использования пенсионных выплат на лечение

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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы двух пассажиров такси привлекли к ответственности за агрессию в отношении водителя такси, - В Алматы двух пассажиров такси привлекли к ответственности за агрессию в отношении водителя такси, сообщили в пресс-службе городского суда.





Согласно материалам дела, один из пассажиров, находясь на заднем сиденье автомобиля, курил в салоне. На замечание водителя он отреагировал агрессивно - использовал нецензурную брань и ударил водителя по затылку. Суд признал его виновным по статье Уголовного кодекса РК "Нанесение побоев" и назначил наказание в виде 12 суток ареста, а также взыскал с него 100 тыс. тенге тенге в счет компенсации морального вреда.





Второй пассажир, находясь на переднем сиденье того же автомобиля, также вступил в конфликт с водителем и использовал нецензурную лексику. Он был привлечен к ответственности по статье КоАП РК "Мелкое хулиганство". Суд назначил ему административный арест на 15 суток.





Ранее сообщалось, что в Алматы задержан 32-летний подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении 19-летнего водителя такси.



