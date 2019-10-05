В Павлодаре продают бывшую колонию за 123 млн тенге

Павлодар. 4 октября. Kazakhstan Today - В Павлодаре продают бывшую колонию, передает Kazakhstan Today.

Все объекты спец-учреждения выставлены на торги. Их продажей занимается региональный департамент госимущества и приватизации. Первый этап должен состояться 18 октября. Стартовая цена - почти 123 млн тенге. Потенциальный покупатель обязан внести гарантийный взнос - 15% от суммы лота. Это около 18 с половиной млн, сообщает Astana.tv.

Сначала торги пройдут методом повышения цены. В процедуре должны принять участие не менее двух желающих. Если таковых не окажется, объявят второй этап торгов с понижением цены. Если продать объект не удастся, третий этап позволит продать его по самой минимальной цене.

"Если не состоятся, тогда через 20 рабочих дней будет выставляться повторно уже методом понижения цены. Понижение цены будет до 50%. Если и тогда не реализуется данный объект, тогда ещё через 20 рабочих дней будет выставляться уже методом понижения цены без установления минимальной цены", - сказала руководитель отдела департамента государственного имущества и приватизации Павлодарской области Ляззат Естаева.

Сейчас на территории бывшей колонии осталось 24 объекта. Это административные здания, 10 общежитий, где жили осуждённые, склады, гаражи, столовые. Объект находится на балансе департамента госимущества.

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