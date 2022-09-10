В Павлодарской области 7 из 10 образцов школьной формы не прошли контроль

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ПАВЛОДАР. 9 СЕНТЯБРЯ - В ходе мониторинга, проведенного в августе, на объектах торговли региона отобрано и направлено на исследование в Павлодарский филиал Национального центра экспертизы 10 наименований школьной формы для детей разных возрастных групп. По результатам экспертизы несоответствия выявлены в 7 пробах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Если говорить более детально, то 7 не соответствовали в части требований к маркировке одежды, 5 не соответствовали по показателю гигроскопичности", - пояснили в пресс-службе Комитета санэпидконтроля МЗ РК.
В ведомстве пояснили, что согласно требованиям "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" в соответствии с функциональным назначением одежда и изделия подразделяются на продукцию 1-го, 2-го и 3-го слоев. Так, ко 2-му слою относятся изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей пользователя, в частности платья, блузки, верхние сорочки, брюки, юбки, костюмы без подкладки, свитеры, джемперы, головные уборы (кроме летних), рукавицы, перчатки, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента и другие аналогичные изделия.
Все 10 проб отобранной школьной формы относятся к одежде 2-го слоя, поэтому здесь рассматривались такие показатели, как гигроскопичность (способность материала к поглощению водяных паров из атмосферы и удержанию их при определенных условиях), воздухопроницаемость и массовая доля свободного формальдегида в одежде 1-го, 2-го и 3-го слоя, постельном белье и готовых штучных текстильных изделиях, предназначенных для детей разных возрастных групп", - пояснили в комитете.
По итогам проведенной экспертизы установлено, что в 5 из 10 отобранных образцов школьной формы гигроскопичность колеблется в пределах от 1,2% до 3,4%, что заметно ниже установленной нормы (не менее 7% для школьной группы). Это одежда таких торговых марок, как "Технобренд", "Техноткань", Raila collection, Soliha collection (Кыргызстан), а также Danne Jeke (страна изготовителя не указана), проинформировали в ведомстве.
По всем выявленным нарушениям субъектам предпринимательства выданы предписания об устранении нарушений в ближайшее время.