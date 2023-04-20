В Павлодарской области сотрудников специнтерната проверяют на причастность к избиению воспитанницы  

По данному факту проводится расследование, воспитатель и руководитель учреждения были привлечены к дисциплинарной ответственности

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Павлодар. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области полиция выясняет, были ли сотрудники специнтерната зачинщиками драки воспитанниц.





По данным телеканала КТК , видео с камер наблюдения в специнтернате Павлодарской области вызвало большой резонанс. На кадрах две воспитанницы жестоко избивают третью. Но сильнее всего общественность возмутили слова, которые звучат в тот момент за кадром:





Пошло-поехало... - Смотри, Вероника херачит, тварь! - Анастасия Владимировна там бедная, ой, ну ты и екнула. - Смотри, смотри, сейчас Кристина... За волосы тащит!"









Как видео оказалось в Сети, сейчас выясняют следователи. Но тот, кто его опубликовал, написал, что голос за кадром, похоже, принадлежит воспитателям интерната и директору. Они якобы и попросили старшеклассниц избить одну из непослушных воспитанниц, говорится в сюжете.





В полиции заявили, что еще во всем разбираются. Правда, причастности воспитателей, а тем более руководителя учреждения, к инциденту они пока не усмотрели. Девочки, по официальной версии, сначала из-за чего-то ругались, а когда закончились аргументы, стали драться.





Свое расследование провели и в управлении образования. Там решили, что драться - это все-таки плохо, и сделали выговор педагогам, которые должны были следить за дисциплиной в закрытом учреждении.





При проведении служебного расследования мы разговаривали с руководителем учреждения. Но о том, что воспитанницы снимают данный факт на видео, она не была уведомлена. В ходе драки телесные повреждения девочки не получили. Данный факт был зарегистрирован в отделе полиции района Теренколь, воспитатель и руководитель учреждения были привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщила руководитель отдела управления образования Павлодарской области Гульмира Байгазинова.