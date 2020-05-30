Павлодар. 29 мая. Kazakhstan Today - В полиции прокомментировали видео о похищении мальчика в Павлодаре, передает Kazakhstan Today.

На странице в Facebook пользователь сети Дина Тансари разместила информацию о том, что 18 мая в Павлодаре на глазах у матери была совершена попытка похищения 8-летнего мальчика.

Мальчик гулял возле дома, под окнами своей квартиры. По словам свидетельницы, которая в это время проходила мимо, она увидела испуганного ребенка, который спрятался от мужчины-преследователя в кустах. Этот мужчина вытащил мальчика, при этом зажимая ему рот и крича: "Не ори, не ори!" Он применил удушающий прием, взял мальчика в руки как бревно под мышку и потащил от дома быстрым шагом… Мальчик стал громко плакать, звать на помощь. Мать мальчика услышала и выскочила на балкон, она увидела, что ее сына быстро уносит чужой человек, она закричала: "Остановитесь, отпусти моего сына!" Тогда мужчина побежал очень быстро и свернул за дом, все это происходило на глазах людей, испуганный мальчик стал кричать и плакать еще больше, тогда мужчина бросил его и убежал", - говорится в сообщении.

На публикацию ответили в полиции.

Данная информация не соответствует действительности. Похищения ребенка не было", - пишет Polisia.kz .

Полицейскими установлено, что 18 мая, около 18.30 33-летний павлодарец возвращался домой с семьей на автомашине. Во дворе дома по улице Донецкая его дочь увидела, как мальчик, проживающий в соседнем подъезде, бросает об стену дома котенка, за которым она ежедневно ухаживает и кормит. От увиденного, девочка сильно напугалась и стала плакать. Отец девочки остановил машину и побежал за мальчиком, после чего сделал ему замечание, чтобы он больше так жестоко не обращался с животными, а затем сел в машину и уехал.

Происходящее увидела мать мальчика и сообщила в полицию. Данный факт зарегистрирован, назначена экспертиза, согласно заключению каких-либо телесных повреждений на теле несовершеннолетнего не обнаружено. Вместе с тем в отношении 33-летнего мужчины возбуждено административное производство по статье 73-2 КоАП РК. Материал рассматривался в режиме онлайн в связи с режимом карантина.

Мама и несовершеннолетний на судебный процесс были приглашены как потерпевшие для дачи показаний. Решением суда мужчина подвергнут административному аресту сроком на 5 суток.

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