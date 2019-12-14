В полиции Туркестанской области назвали фейком кадры жестокого убийства, распространяемые через соцсети

Туркестан. 13 декабря. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Туркестанской области назвали фейком кадры жестокого убийства, распространяемые через соцсети, передает Kazakhstan Today.

Через социальные сети и мессенджеры распространяется видео с изображением жестокого преступления, жертвой которого стала якобы одна из жительниц Туркестанской области, сообщает Otyrar.kz

Департамент полиции Туркестанской области официально заявляет, что подобный факт не зарегистрирован ни в одном из подразделений. Данная информация является не соответствующей действительности, сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области.

Полиция области призывает граждан не полагаться на сведения, полученные из социальных сетей и мессенджеров, а опираться на официальную информацию государственных органов.

Также напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации лица могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации).

Скорее всего, речь идет об убийстве женщины, которая якобы была убита жестоким мужем после того, как он увидел в соцсетях видео с посиделок женского коллектива в сауне.

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