В последние дни февраля в Казахстане снова похолодает

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 25-27 февраля, передает Kazakhstan Today.

Арктический антициклон вызовет дальнейшее понижение температуры воздуха на большей части республики за исключением западных регионов, где под влиянием Атлантического циклона ожидается постепенное повышение температуры воздуха, днем до положительных значений", - проинформировали синоптики.

Также сообщается, что местами по стране пройдет снег. В начале периода на востоке и юго-востоке республики будет сильный снег, на западе, а 27 февраля и на юге, ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Местами по стране ожидается туман, усиление ветра с метелью.

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