В Риддере состоялась уникальная экологическая акция

Во время акции был очищен и открыт родник

Фото: акимат ВКО

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Риддер. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 22 марта, в городе Риддере состоялась уникальная экологическая акция "Аққайнардың көзін аш!", собравшая неравнодушных горожан, представителей этнокультурных объединений, молодежь и общественных активистов, сообщает перс-служба акимата ВКО.





Это событие стало не только важным шагом в сохранении природных источников, но и настоящим праздником единства и любви к родной земле.





акимат ВКО





Во время акции был очищен и открыт родник. Его чистая вода вновь зазвенела, символизируя возрождение природы и нашу ответственность перед будущими поколениями.





Испитие воды из источника стало моментом глубокой символики - как память о традициях предков и напоминание о ценности каждого глотка живительной влаги.





акимат ВКО





Праздничная программа подарила участникам заряд вдохновения и энергии - выступления творческих коллективов наполнили пространство национальным колоритом и радостью.





Экологический субботник помог преобразить территорию вокруг родника: очищена местность, облагорожена природная зона, создано уютное пространство для отдыха и размышлений.





Спасибо каждому, кто принял участие в этой важной миссии! Вместе мы доказываем, что любовь к природе - это не просто слова, а реальные действия. Пусть эта акция станет началом доброй традиции, а чистые родники - символом нашего единства и заботы о родной земле!



