Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

Днем 10 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Усть-Каменогорске днем 10 июля ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-18 метров в секунду, в Семее днем 10 июля ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-18 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет".

Сегодня в Туркестанской области местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем на юге Кызылординской области ожидается сильная жара 42 градуса.

10 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза, ветер северо-западный, северный при грозе 15-20 метров в секунду. В Кокшетау днем 10 июля ожидается гроза", - отмечают синоптики.

Днем в Костанайской области ожидается сильная жара, до 36 градусов. В Костанае днем ожидается сильная жара, до 35 градусов.

Также днем в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, местами 18 метров в секунду. Местами сохранится сильная жара, от 38 до 41 градуса.

Днем 10, сутки 11 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, ветер северо-западный, северный, 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 10 июля ожидается гроза, ветер северо-западный, северный, порывы 15-20 метров в секунду", - информирует "Казгидромет".

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