В ряде областей Казахстана в понедельник ожидается сильный мороз, до 40 градусов

Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today - В ряде регионов Казахстана в понедельник ожидается сильный мороз, до 40 градусов, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории Казахстана влияют атмосферные фронтальные разделы, с чем сохранится неустойчивый характер погоды - пройдет снег, на западе РК - осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юго-западе страны с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области - гололед.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, низовая метель.

В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами туман.

В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, днем ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской, местами в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильный мороз 35-40 градусов.

В ВКО из-за мороза учащиеся первой смены занимаются дистанционно, сообщает YK-news.kz. По данным ДЧС региона, сегодня учатся дистанционно 1-11 классы первой смены, 1-2 курсы колледжей в Семее, Риддере, Глубоковском, Бескарагайском, Жарминском, Бородулихинском, Уланском и Шемонаихинском районах; в 0-9 классах первой смены - в Аягозском районе; в 1-4 классах первой смены - в районе Алтай.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства