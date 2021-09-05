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НУР-СУЛТАН. 4 СЕНТЯБРЯ - В ряде регионов Казахстана ожидаются дожди с грозами и порывистый ветер, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По информации РГП "Казгидромет", западные и северо-западные регионы будут находиться под влиянием ложбины циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами. Там ожидаются дожди с грозами.

На остальную часть территории страны будет оказывать влияние отрог антициклона, ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юге пыльная буря, на западе - град, шквал.

В Западно-Казахстанской области на севере ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра на западе, в центре и на востоке области - с порывами до 23 метров в секунду.

В Актюбинской области ночью на большей части территории, днем на севере, северо-востоке области ожидаются гроза, усиление ветра. Ночью на западе, северо-западе, днем на большей части территории ветер 15-20, с порывами до 23 метров в секунду.

В Атырауской области ночью на севере и в центре ожидаются гроза, усиление ветра, с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области ночью на западе, северо-западе ожидаются гроза, усиление ветра, днем на севере области ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Днем в центре и на западе области ожидается усиление ветра с пыльной бурей.

На западе Костанайской области ожидаются гроза, град, усиление ветра ночью на западе. Днем на большей части области - ветер с порывами до 23-28 метров в секунду.

На северо-востоке, юго-западе Жамбылской, на юго-западе, севере Акмолинской, днем на западе и севере Северо-Казахстанской, на западе Карагандинской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, на юге и юго-западе Жамбылской, на востоке Атырауской, Западно-Казахстанской, на юге и юго-востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на юго-западе Карагандинской, в центре и юге Алматинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юго-западе Акмолинской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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