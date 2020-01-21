В Сатпаеве осуждена за покушение на мошенничество руководитель отдела ЖКХ

Караганды. 20 января. Kazakhstan Today - В городе Сатпаев Карагандинской области осуждена за покушение на мошенничество руководитель государственного учреждения "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаева", передает Kazakhstan Today

Как сообщили в антикоррупционной службе РК, она подозревалась в попытке получения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в размере 1,2 млн тенге от директора Карагандинского филиала ТОО "Хлебстрой" за подписание акта приемки выполненных работ и перечисления оставшихся денежных средств по договору о государственных закупках.

17 января текущего года приговором Сатпаевского городского суда К.Ш. Кунедилова признана виновной в покушении на мошенничество и ей назначено наказание в виде штрафа на сумму 12 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - уточнили в ведомстве.

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