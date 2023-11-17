В Семее военнослужащий вынес из огня пожилую женщину и семью с детьми

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Семей. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее военнослужащий воинской части Усть-Каменогорского гарнизона старший лейтенант Самат Макенов, рискуя жизнью, помог жильцам дома спастись от огня, - В Семее военнослужащий воинской части Усть-Каменогорского гарнизона старший лейтенант Самат Макенов, рискуя жизнью, помог жильцам дома спастись от огня, сообщает пресс-служба Минобороны РК.





Инцидент имел место еще 11 ноября. Об отважном поступке военнослужащего стало известно только 16 ноября благодаря отзывам спасенных граждан. В тот день в 00.30 Самат с супругой возвращался из кино. Заметив пожар на втором этаже двухэтажного деревянного дома на улице Герцена, он кинулся в задымленный подъезд и начал стучать во все двери. В это время его супруга позвонила в пожарную службу и в скорую помощь.





Жильцы начали спешно покидать квартиры. Выбежав на улицу, для того чтобы перевести дыхание, Самат узнал, что в одной из квартир находится пожилая женщина. Ее он вытащил через окно.





Услышав плач ребенка на втором этаже, рискуя жизнью, военнослужащий бросился в охваченный пламенем подъезд и помог семье выбраться из огненного плена до прибытия пожарной службы. Благодаря своевременной помощи военнослужащего удалось избежать жертв.





Самат не считает свой поступок героическим. Для него это просто мужская работа, где решающую роль играют волевой характер, спортивная закалка и желание прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.





Минобороны РК





За мужественные, решительные действия на пожаре старший лейтенант Самат Макенов представлен к награде.



