16.11.2023, 18:53 17216
В Семее военнослужащий вынес из огня пожилую женщину и семью с детьми
За мужественные, решительные действия на пожаре старший лейтенант Самат Макенов представлен к награде
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Семей. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее военнослужащий воинской части Усть-Каменогорского гарнизона старший лейтенант Самат Макенов, рискуя жизнью, помог жильцам дома спастись от огня, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Инцидент имел место еще 11 ноября. Об отважном поступке военнослужащего стало известно только 16 ноября благодаря отзывам спасенных граждан. В тот день в 00.30 Самат с супругой возвращался из кино. Заметив пожар на втором этаже двухэтажного деревянного дома на улице Герцена, он кинулся в задымленный подъезд и начал стучать во все двери. В это время его супруга позвонила в пожарную службу и в скорую помощь.
Жильцы начали спешно покидать квартиры. Выбежав на улицу, для того чтобы перевести дыхание, Самат узнал, что в одной из квартир находится пожилая женщина. Ее он вытащил через окно.
Услышав плач ребенка на втором этаже, рискуя жизнью, военнослужащий бросился в охваченный пламенем подъезд и помог семье выбраться из огненного плена до прибытия пожарной службы. Благодаря своевременной помощи военнослужащего удалось избежать жертв.
Самат не считает свой поступок героическим. Для него это просто мужская работа, где решающую роль играют волевой характер, спортивная закалка и желание прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
За мужественные, решительные действия на пожаре старший лейтенант Самат Макенов представлен к награде.
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16.11.2023, 14:25 23401
Сенатор предложила запретить бытовым тиранам работать в госорганах и лишить их права владения оружием
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Жанна Асанова в своем запросе на имя премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова предложила запретить бытовым тиранам работать в госорганах и лишить их права владения оружием.
Также она предложила расширить до региональных представительств отдельную службу по противодействию домашнему насилию в МВД РК и законодательно закрепить инструкцию взаимодействия правоохранительных органов с жертвами насилия при первичном обращении с учетом общепринятых международных стандартов и психологических норм.
По словам Жанны Асановой, эффективная профилактика насилия требует комплексного подхода.
Нам важно изменить отношение к женщине и детям, как к предметам торга или собственной вещи. Все беззащитные должны знать, что государство не только их защитит, но и предпримет все возможные ответные насилию действия, подчеркивающие паритетность партнерских прав", - заявила депутат.
Она подчеркнула, что каждый гражданин должен четко представлять все правовые последствия насилия и не сомневаться в неотвратимости наказания.
Особая ответственность лежит на сотрудниках правоохранительных органов, судебных инстанций. Именно они должны идти в авангарде преобразований, направленных на установление справедливости и торжества законности в обществе", - добавила она.
Между тем депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова, зачитывая свой запрос, заявила, что проект закона, предусматривающий в Казахстане ужесточение наказания и ответственности педофилов в виде пожизненного заключения и механизмы признания насилия преступлением, не вошел в мажилис, информирует sputnik.kz.
Поправки в концепции закона предусматривают механизмы признания насилия преступлением, наказания педофилов в виде пожизненного заключения, ужесточения общего наказания и ответственности. Жаль, что по непонятным причинам закон еще не вошел в мажилис", - подчеркнула она.
Заинтересованные лица, по словам депутата, не дали правительству дать заключение по законопроекту, который четко защищает женщин и детей.
При вмешательстве определенных "заинтересованных" групп общественного влияния нормы указанного закона в правительстве не поддержали. По разным причинам закон еще не вошел в мажилис. Правительство затягивает необходимые выводы к законопроекту, который четко защищает женщин и детей. Неужели мы ждем, что еще столько женщин сломают свою судьбу", - заявила Жулдыз Сулейменова.
Напомним, за 8 месяцев текущего года в стране совершено 578 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере - на 2% меньше, чем годом ранее.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Кроме того, в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете в ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей. В результате участившихся случаев насилия в отношении женщин происходят конфликты и инциденты, имеющие многообразные тяжелые социальные последствия.
В частности, один из последних громких инцидентов произошел в Алматы, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях. Особое внимание адвокат обратил на специфическое поведение следователя УВД Бостандыкского района по делу о нападении, которое привело к тяжким последствиям.
16.11.2023, 11:07 28926
Уголовные дела в отношении руководства "Озенмунайгаза" направлены в суд - АФМ
АФМ завершил досудебное расследование
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Актау. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено досудебное расследование в отношении руководства АО "Озенмунайгаз".
В ходе расследования действия заместителя генерального директора АО "ОМГ" Б. Мамбетсапаева квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями путем фиктивного трудоустройства своих знакомых, которые фактически не работали и необоснованно получали заработную плату. Другому экс-заместителю генерального директора АО "ОМГ" Е. Карамурзаеву предъявлены обвинения в лоббировании интересов отдельных компаний путем проведения незаконного тендера по подземному ремонту скважин, при этом ущемляя интересы других участников закупок с причинением ущерба в особо крупном размере на сумму 623 млн тенге", - сообщили в АФМ.
Кроме того, предъявлены обвинения директору нефтегазодобывающего управления АО "ОМГ" и поставщику, которые в сговоре присвоили и растратили вверенное имущество на сумму 294 млн тенге.
Все уголовные дела направлены в суд. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.
Напомним, в июне стало известно о задержании бывшего заместителя гендиректора "Озенмунайгаза".
15.11.2023, 10:42 58406
Около 100 граждан Казахстана покинули сектор Газа Дополнено
Фото: МИД РК
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня состоялся первый этап эвакуации, в результате которого через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
Казахстанские дипломаты на месте оказали всю необходимую консульско-правовую и психологическую помощь соотечественникам. После процедур на границе наши граждане в составе колонны выехали в Каир и в ближайшее время прибудут туда", - проинформировали в МИДе.
Отмечается, что эвакуация граждан РК из сектора Газа происходит поэтапно. В этой связи казахстанские дипломаты продолжат работу с компетентными органами Израиля, Египта, Палестинской национальной администрации и другими международными организациями по эвакуации оставшихся наших соотечественников из анклава.
После того как все наши граждане будут благополучно доставлены из сектора Газа в Каир, правительством РК будет направлен эвакуационный борт", - пояснили в ведомстве.
Дополнено 15.11.2023, 18.00
Эвакуированные из сектора Газа казахстанцы прибыли в Каир и размещены в гостинице, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.
Казахстанские дипломаты и сотрудники международных организаций оказывают им всю необходимую помощь, в том числе психологическую поддержку. Вместе с тем решаются вопросы документирования граждан РК и членов их семей", - проинформировали в министерстве.
Напомним, эвакуацию казахстанцев из сектора Газа начали 13 ноября. Главное управление погранпереходов и границ сектора Газа опубликовало списки, в которых числятся 122 казахстанца и члены их семей, которым разрешат покинуть сектор Газа через Египет.
15.11.2023, 07:41 64006
Опубликована деловая программа международной конференции AI Journey 2023
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Восьмая международная конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) пройдет с 22 по 24 ноября и будет посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта (ИИ), их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи. В этом году перед гостями и зрителями конференции выступят авторитетные международные спикеры из Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ЮАР и других стран.
22 ноября в научном треке выступят профессор отдела электроники и коммуникационных наук Индийского статистического института Свагатам Дас, доктор компьютерных наук Индонезийского технократического университета Деди Дарвис, лектор по киберстратегии и мобильности 3.0 Яник Харрель и другие ведущие мировые эксперты. В формате keynote talks спикеры расскажут о мировых трендах в области технологий ИИ, больших языковых моделях, применении ИИ в нейронных сетях и генеративных моделях. Также в рамках параллельных стримов участников ждет большое количество докладов, посвященных самым разным направлениям в ИИ: сильный искусственный интеллект (AGI), мультимодальные модели (M3), компьютерное зрение (CV), речевая аналитика (Speech Analytics), обработка естественного языка (NLP), графы (Graphs) и многое другое.
Во время молодежного трека пройдет открытый диалог с юными участницами конференции, которые уже добились успехов и продолжают свой яркий путь в сфере ИИ. Затем состоятся лекции экспертов в области передовых технологий, воркшопы и мастер-классы.
23 ноября эксперты обсудят применение технологий ИИ в бизнесе (AI Journey Business). В фокусе внимания дискуссий будет развитие искусственного интеллекта в транспорте, промышленности, медицине, творчестве, финансах, девелопменте, аграрной отрасли и так далее. Будут обсуждаться рекомендательные системы, роботизация и другие области знаний.
Международными бизнес-спикерами выступят основатель Tech Whisperer Limited Джасприт Биндра, автор книги "Бизнес-стратегия ИИ в Африке" Джанет Савари, экс-технический директор Careem Стивен Крюгер, председатель VERO AI и Verofax Limited Кох Чен Тьен и директор Исследовательского центра робототехники с ИИ MyEdu Джеффри Ту Чуан Тан, а также другие эксперты бизнеса.
В этот день будут определены победители национальной премии "Лидеры искусственного интеллекта", организованной АНО "Цифровая экономика" и Альянсом в сфере ИИ.
24 ноября - заключительный день конференции, ключевой темой которого станет роль ИИ в создании инновационных решений на благо общества и устойчивого развития. В рамках ESG-трека будут рассмотрены вопросы применения ИИ для энергоперехода и решения климатических вопросов, сохранения биоразнообразия, развития образования и социальной сферы.
Подробнее о программе AI Journey 2023 - на сайте конференции. Там же будет доступна прямая трансляция мероприятия.
Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:
В этом году мы пригласили выступить одних из самых авторитетных международных экспертов из стран БРИКС и Юго-Восточной Азии, которые представят лучшие практики разработки и использования технологий искусственного интеллекта и обсудят перспективные направления сотрудничества. Интерес к искусственному интеллекту сегодня объединяет десятки стран и миллионы людей. И чем больше мероприятий масштаба AI Journey будет проводиться в России и мире, тем динамичнее будет развиваться эта главная технология XXI века. Приглашаю всех присоединиться к путешествию в мир искусственного интеллекта.
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ПАО Сбербанк - один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
14.11.2023, 16:12 84206
В сотнях школ Алматинской области ученики имели доступ к порнографическим и суицидальным сайтам
Ученики посещали запрещенные сайты в кабинетах информатики
Фото: Depositphotos
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Конаев. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурорская проверка в школах Алматинской области выявила факты свободного доступа учеников к нежелательным и запрещенным интернет-контентам.
По данным прокуратуры Алматинской области, нарушения выявлены в 425 школах области. В кабинетах информатики ученики посещали сайты суицидального и порнографического содержания.
На сегодняшний день актом прокурорского реагирования во всех учреждениях образования области установлены ограничители к доступу интернет на подобные сайты. Вместе с тем по иску прокуроров указанные интернет-ресурсы (количество - 8) признаны судами незаконными, их распространение ограничено по всей стране", - сказано в сообщении ведомства.
Вместе с тем за допущение нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 48 сотрудников.
Напомним, в начале текущего года в соцсетях распространилось видео, как в одном из учебных заведений Алматы учащиеся на уроке просматривали видео порнографического характера. В связи с этим было принято решение создать черный список сайтов для школьников.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в стране зарегистрировано 155 фактов совершения суицида и 309 фактов совершения попыток суицида среди несовершеннолетних.
14.11.2023, 10:49 93051
АФМ проводит расследование в отношении руководства филиала "КазТрансГаз Аймак" в Жезказгане
Руководитель и главный специалист филиала подозреваются в вымогательстве незаконных денежных вознаграждений
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Системная проблема в сфере газификации на территории области Улытау установлена в результате мониторинга социальных сетей и проведенного департаментом АФМ по области анализа. По результатам проведенных оперативных мероприятий при координации прокуратуры области зарегистрировано досудебное расследование.
Незаконные денежные вознаграждения в размере от 70 до 300 тысяч тенге вымогали у граждан и хозяйствующих субъектов руководитель и главный специалист жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак". Эти средства они получали за положительное (беспрепятственное) разрешение вопросов по подключению газа и ускоренное получение техусловий", - сообщили в АФМ.
В отношении указанных лиц избрана мера пресечения "содержание под стражей".
Расследование продолжается, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
14.11.2023, 09:33 95901
В Астане сносят ЖК, который строили без разрешительных документов
Фото: акимат Астаны
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане производится снос ЖК "Коктобе", строительство которого велось без разрешительных документов.
Жилой комплекс расположен в районе Алматы, на пересечении улиц Ш. Калдаякова и К. Азербаева. Застройщиком ТОО "Global Millennium" были вбиты сваи, вырыт котлован, залит фундамент и возведен 1-й этаж. Ранее застройщиком не были выполнены условия договора и начато самовольное строительство объекта. Застройщик за нарушение строительных норм был привлечен по статье 316 (без соответствующей проектно-сметной документацией), статье 319 (незаконное строительство производственных, жилых объектов без соответствующего права на землю), части 1 статьи 321 (осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров), части 1 статьи 463 (осуществление действий без разрешения) КоАП с выдачей предписания", - проинформировали в столичном акимате.
Сообщается, что в отношении генерального подрядчика ТОО "DBK-Engineering" был составлен протокол по статье 313, часть 2, кодекса (как совершение действий, указанных в части первой настоящей статьи, повлекшее за собой потерю прочности, устойчивости зданий, строений, их частей или отдельных конструктивных элементов).
Специализированный межрайонный экономический суд поддержал иск управления контроля и качества городской среды города и обязал застройщика снести ЖК.
13.11.2023, 14:00 114831
На дорогах Алматы с начала года выявлено более полутора миллионов нарушений ПДД
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Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года на дорогах Алматы выявлено 1 582 980 нарушений правил дорожного движения, сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Как сообщила Салтанат Азирбек, за 10 месяцев текущего года за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 1718 водителей. Прав были лишены 2443 автолюбителя.
Спикер также рассказала, что с начала года в городе зарегистрировано 2991 ДТП, в которых 84 человека погибли, еще 3211 получили травмы.
В ДП Алматы также напомнили, что с 1 декабря по 1 марта водители обязаны ездить на зимней резине. Не сменившим летнюю резину на зимнюю грозит штраф в 5 МРП, если в течение года водитель повторно совершит аналогичное правонарушение, то штраф увеличивается до 10 МРП.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?