В сети распространилась информация о лжедезинфекторах-грабителях

Алматы. 17 марта. Kazakhstan Today - В мессенджере WhatsApp распространяется аудиозапись о мошенниках, которые ходят под маской дезинфекции, травят газовыми баллонами жителей и грабят дома, передает Kazakhstan Today.

В полиции Алматы заявили, что информация не соответствует действительности.

"Это абсолютно ложная информация, а злоумышленники, запустившие этот фейк, очевидно, преследуют цель посеять в обществе необоснованную панику и страх. В этой связи заверяем, что авторы данного ложного сообщения будут непременно установлены и привлечены к ответственности", - сообщила официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

В полиции напомнили, что следует руководствоваться только официальными сведениями государственных органов, ставить под сомнение любые получаемые посредством различных мессенджеров и социальных сетей данные, первоисточник которых не известен, и ни в коем случае не содействовать тиражированию таких сведений.

Важно знать, что эти действия влекут за собой уголовную ответственность, согласно части 2 статьи 274 УК РК, за что предусмотрена мера наказания в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет", - отмечается в сообщении.

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