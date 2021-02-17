В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 16 февраля. Kazakhstan Today - В Атырауской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской областях объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По информации РГП "Казгидромет" 17 февраля в Актюбинской области местами ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

17 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду", - сообщают синоптики.

В среду в Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области завтра местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области в среду местами ожидаются туман, гололед, днем на юге низовая метель.

17 февраля в Карагандинской области местами ожидаются гололёд, туман. 18 февраля ожидаются ночью местами снег, днем осадки (дождь, снег), 19 февраля на большей части осадки (дождь, снег). Местами туман, метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Атырауской области завтра днем местами ожидается сильный снег. Местами метель, гололед. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 18, сутки 19 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается снег, местами сильный снег. Местами туман, метель. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду", - проинформировали в Казгидромете.

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