В Шымкенте продают цирковых медведей

Фото: 24.kz

ШЫМКЕНТ. 2 июня - Хозяин животных готов их продать за две тысячи долларов, но готов поторговаться. Владелец медведей не скрывает, что выставить на продажу хищников его вынудило безденежье, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Если бы не карантин, я бы не продавал", - рассказал владелец медведей.

В свое время мужчина приобрел медвежат в российском цирке. Когда программу в шымкентском цирке запланировали без животных, подросшие медведи оказались не у дел, сообщает otyrar.kz

Необычное объявление получило огласку в соцсетях. К владельцу дрессированных животных нагрянули с проверкой и выяснили, что не все документы в порядке. А потому продать медведей хозяин пока не может, и это не единственное нарушение.

Так как у него неполный пакет документов, территориальная инспекция изъяла животных, но их оставили в цирке, чтобы те не испытывали стресс. Теперь хозяин не имеет права их забрать. Когда он этих животных приобрел, он не взял полный пакет документов", - рассказал руководитель отдела животного мира и охотничьего хозяйства территориальной инспекции Бахыт Мусалиев.

По закону владелец медведей может продать их частникам, в случае если у тех есть разрешение на регистрацию зоологической коллекции и условия для ее содержания. Мишек могут купить питомники и зоопарки. Однако шымкентский зоопарк в покупке не заинтересован. Руководство зверинца уверяет: медведей в городском зоопарке итак много.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства