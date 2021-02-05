В Шымкенте сотни водителей автобусов отказались выйти на линию

Шымкент. 4 февраля. Kazakhstan Today - Сотни водителей автобусов не вышли на работу в Шымкенте. Шоферы отказались обслуживать пассажиров до тех пор, пока им не повысят зарплату, передает Kazakhstan Today.

В мегаполисе из-за этого возник транспортный коллапс. Вмешаться в ситуацию пришлось городским чиновникам, сообщает телеканал " Астана ".

Шоферы требовали, чтобы их оклад был не меньше 300 тысяч тенге.

Максимальная моя зарплата составляет 110 тысяч тенге. Больше, я никогда не получал. Из этих денег я плачу кассирам ежедневно. Иногда даже не получается им заплатить. Ежедневно на дорогу уходит в среднем 2 тысячи тенге. В месяц работаешь 15 дней. Расходы примерно 30 тысяч. А еще кассиру около 30-40 тысяч отдаешь", - говорит водитель автобуса Серик Назымбеков.

Работники недовольны и условиями труда. Жалуются, что за мойку и срочный ремонт автобуса им приходится платить самим. Расходы из личного бюджета идут также на обед. А руководство компании, необоснованно повышает им дневной план. Трудиться стало невыносимо, заявляют водители.

К возмущённым шоферам присоединились и кондукторы.

Вечером приезжаем, а они план просят. Как мы его выполним, если валидатор карту не пробивает. Нам сказали, если аппарат не будет работать, то пусть пассажиры не платят деньги. И сколько у нас человек бесплатно ездили. Из-за этого потом у нас тут конфликт возникает", - рассказывает кондуктор Балжан Туктибаева.





В "SHYMKENT BUS" сегодня работают более 500 водителей. А в автопарке компании насчитывается 300 автобусов. Из них 250 ежедневно выезжают на линии и охватывают около 40% городских маршрутов. Директор предприятия заявил, что готов поднять зарплату рабочим, если работники автопарка будут трудиться честно. Азат Кайыпбеков уверен, что шоферы и кассиры ежедневно "проворачивают" махинации с чеками.

Вот вчера по автобусам я прошелся, проверял. Кому-то там за день было роздано 15 чеков, 7 чеков, 5 чеков. Ну не может быть, чтобы за целый день 5 человек было. Потому что вот, например, я сам на 96 маршруте тогда вышел в виде кондуктора, у них план был 15 тысяч, 16 тысяч тенге. Когда я проверил и ходил, прям досконально всем чек раздавал до вечера там вышла сумма 37 тысяч. Понимаете? Большая часть остается у водителей в кармане", - сказал директор ТОО "Управляющая компания "SHYMKENT BUS" Азат Кайыпбеков.

Попытки руководства уговорить своих сотрудников вернуться к работе не увенчались успехом. Водители перекрыли выездной путь перед организацией и продолжали выдвигать свои требования. Позже сюда прибыли полицейские. Приехал даже сам градоначальник.

Мурат Айтенов пытался успокоить людей и просил их выйти на маршруты. А к вечеру обещал помочь разобраться в их проблемах. Аким заверил, что зарплату им повысят. Попросил лишь дать время, чтобы изучить детально вопрос.

Если мы сейчас не придем к соглашению, то я возьму и раздам 100 автобусов другим компаниям. Поэтому давайте встретимся вечером, чтобы все решить. Жители города не виноваты в этой ситуации и не должны страдать. Если вы будете и дальше так продолжать, то будет принято иное решение. Я вас всех прекрасно понимаю. Я сам впервые только сегодня узнал об этом вопросе", - сообщил аким Шымкента Мурат Айтенов.

Акиму удалось убедить большую часть сотрудников автопарка. Часть водителей в итоге вышла на линию. Некоторые продолжили выдвигать свои требования.

Позже стало известно, что руководство транспортной компании и водители достигли-таки договоренности. Шоферам гарантировали, что их зарплата теперь составит 200 тысяч тенге. А кондукторы будут получать - 100 тысяч. С таким решением согласились 90% сотрудников. Остальные решили уволиться.

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