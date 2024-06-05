В СКО чиновников ЖКХ уволили после выявления необоснованных госзакупок на 7,1 млрд тенге

Фото: Акорда

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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В экскурсии по Акорде по случаю Международного дня защиты детей принял участие 81 школьник из всех областей страны, в том числе из пострадавших от паводков регионов. Среди юных гостей были победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы, сообщает пресс-служба президента РК.





Учащиеся осмотрели центральный парадный холл и залы, предназначенные для проведения официальных приемов, переговоров и встреч. Школьники также совершили прогулку по саду на территории резиденции. Детей ознакомили с распорядком дня президента Касым-Жомарта Токаева, им также рассказали об интересных фактах, связанных с главным зданием страны.





В завершение учащимся вручили памятные подарки от имени главы государства.





Кроме того, в ходе двухдневной поездки дети посетят такие достопримечательности столицы, как Президентский центр, Национальный музей и павильон "Нұр-Әлем".





Международный день защиты детей отмечается ежегодно более чем в 30 странах мира и является одним из наиболее старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей. Впервые день защиты детей был проведен в 1950 году в 51 стране мира. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.





Главная цель Дня защиты детей - это заострить внимание общественности на реальных детских проблемах. Эта идея напрямую присутствует в названии праздника.





Все детские права и свободы отражены в декларации прав ребенка, которая была принята Генеральной ассамблеей ООН в 1959 году. Она провозглашает равные права детей в области воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития независимо от цвета кожи, национальной принадлежности, общественного происхождения, имущественного положения и др. Декларация призывает родителей, общественные организации, правительства признать права детей и содействовать их осуществлению.





История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня. По одной из версий, в 1925 году генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. Этот день совпал и со временем проведения "детской" конференции в Женеве.





После окончания Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантии счастья детей. И в том же году на Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями ее второго конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году, 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.





Для помощи детям ООН создала специальный фонд, который ведет обширную работу по всем аспектам детского здоровья - от предродового периода вплоть до юности. Детский фонд поддерживает детей, потерявших родителей из-за ВИЧ/СПИДа, и следит за тем, чтобы они получали такой же уход, как и их ровесники. Он также помогает обеспечить достойную жизнь женщинам и детям, больных СПИДом.