Система Orphus

В СКО открыли дороги

03.01.2021 12178
Петропавловск. 3 января. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области сняли ограничения по передвижению автотранспорта, передает Kazakhstan Today.
 
В 11.00 в связи со стабилизацией погодных условий было снято закрытие движения для всех видов транспорта, кроме дизельных и общественных транспортных средств, на все направления автодорог республиканского значения Северо-Казахстанской области, сообщили в ДЧС региона.
 
В связи с низкими температурами департамент по чрезвычайным ситуациям СКО МЧС РК рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС:
 
- организуйте свою деятельность так, чтобы больше находиться в помещении;
 
- возьмите под особый контроль детей;
 
- ограничьте выходы и выезды за пределы населённых пунктов;
 
- сообщите данную информацию соседям, окажите помощь больным и престарелым.
 
Круглосуточно функционирует телефон 112 единой дежурной диспетчерской службы. По нему всегда можно обратиться в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая