В СКО открыли дороги

Петропавловск. 3 января. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области сняли ограничения по передвижению автотранспорта, передает Kazakhstan Today.

В 11.00 в связи со стабилизацией погодных условий было снято закрытие движения для всех видов транспорта, кроме дизельных и общественных транспортных средств, на все направления автодорог республиканского значения Северо-Казахстанской области, сообщили в ДЧС региона.

В связи с низкими температурами департамент по чрезвычайным ситуациям СКО МЧС РК рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС:

- организуйте свою деятельность так, чтобы больше находиться в помещении;

- возьмите под особый контроль детей;

- ограничьте выходы и выезды за пределы населённых пунктов;

- сообщите данную информацию соседям, окажите помощь больным и престарелым.

Круглосуточно функционирует телефон 112 единой дежурной диспетчерской службы. По нему всегда можно обратиться в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия.

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