В СКО побит исторический максимум уровня смертности

ПЕТРОПАВЛОВСК. 18 МАЯ - В Северо-Казахстанской области побит исторический максимум уровня смертности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Каждый день в регионе умирают в среднем по 22 человека. Практически по одному жителю каждый час, пишет Петропавловск.news

В 2020 году, впервые за 13 лет, уровень смертности превысил уровень рождаемости: в СКО родились 6886 тысяч человек, а умерли 7577 тысяч человек. По обновленным данным Бюро национальной статистики 2021 год покажет куда более печальные результаты: за первые 90 дней разница между количеством родившихся и умерших составила 391 человек.

На 1 апреля 2021 года в СКО проживали 542,5 тыс. человек. За год в регионе стало на 5 тыс. меньше жителей.

Согласно данным Бюро национальной статистики, за январь - март 2021 года в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 1587 новорожденных: 846 мальчиков и 741 девочка. Из всех новорожденных 645 (40,6%) родились в областном центре. Среди районов области наиболее высокий коэффициент рождаемости зафиксирован в районе Шал акына - 15,78 промилле, Айыртауском районе - 13,85, Аккайынском районе - 13,28, Уалихановском районе - 13,17, в областном центре - 11,88 промилле. Наиболее низкая рождаемость по области в Тимирязевском районе (9,33 промилле).

В январе - марте 2021 года умерли 1958 человек. Среди основных классов причин смерти населения наибольший удельный вес занимают болезни органов дыхания (19,8%), болезни системы кровообращения (14,1%), новообразования (8,2%), органов пищеварения (7,5%), несчастные случаи, отравления и травмы (6,7%).

Коэффициент смертности по области составил 14,67 промилле. Это исторический максимум смертности за последние 30 лет. Самые низкие значения смертности были в 1991-1992 годах, тогда коэффициент составлял 9,2 человек на каждую тысячу населения. Тогда же в области были зафиксированы максимальные показатели рождаемости - 18,6 новорожденных на каждую тысячу жителей.

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