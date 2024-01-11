Столичный аэропорт предупредил о возможных задержках рейсов из-за непогоды  

О дате и времени прощания пока не сообщается

Фото: wikipedia.org

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Москва. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин ушел из жизни на 89-м году жизни.





Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста.





Ректор Щепкинского училища Борис Любимов подтвердил информацию о смерти Соломина.





Да, сегодня. Вчера был жив, но мне позвонили сегодня где-то час назад", - заявил он.





По информации издания, о дате и времени прощания пока не сообщается.





В пресс-службе Малого театра отметили, что Юрий Соломин был выписан из больницы 10 января, ранее он перенес инсульт в легкой форме.





Соломину было 88 лет. С 1961 года он преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, являлся профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимал пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.