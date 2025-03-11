10.03.2025, 13:41 58111
В столичном аэропорту из-за метели задерживаются рейсы
Задерживаются 6 рейсов на вылет и 8 на прилет
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе международного аэропорта Астаны сообщили о задержке 6 рейсов на вылет и 8 на прилет из-за погодных условий.
По данным пресс-службы воздушной гавани Астаны, на сегодняшний день из 84 запланированных рейсов на вылет задерживаются 6. Причина - позднее прибытие воздушного судна из-за неблагоприятных погодных условий. На прилет из 86 рейсов задерживаются 8.
Аэропорт продолжает работу в штатном режиме. В целях обеспечения безопасности полетов ведется постоянная очистка перрона и взлетно-посадочной полосы. Задействовано 23 единицы специализированной техники для бесперебойного функционирования аэродрома", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что пассажиры могут уточнить статус рейсов и возможные изменения в расписании:
- у авиакомпании;
- на официальном сайте аэропорта: www.nn-airport.kz;
- по круглосуточному колл-центру: 8 (7172) 702-999.
По сообщению акимата Астаны, в последние дни в столице наблюдается обильный снегопад. Снегоуборочные работы продолжаются круглосуточно. Коммунальные службы функционируют в бесперебойном усиленном режиме, передает официальный сайт городского акимата.
В ночь с 9 на 10 марта коммунальные службы вывезли из города 38 524 кубометра снега 2726 большегрузными рейсами.
Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, не выезжать в дальние поездки при наличии штормового предупреждения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", - обратились в акимате.
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11.03.2025, 12:21 276
В Алматы демонтировали 63 незаконных торговых объекта
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Ауэзовском районе Алматы демонтированы 63 незаконных торговых объекта и 28 силомеров, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Демонтированы 4 незаконных киоска по продаже самсы, пиццы и чебуреков, находящихся по улицам Жубанова и Момышулы", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что снос проведен в рамках кампании по ликвидации самовольно установленных НТО.
Программа продолжится до 15 марта этого года", - добавили в акимате.
Напомним, в Алматы массово демонтируют незаконно построенные торговые объекты.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
11.03.2025, 08:53 8551
В пяти регионах Казахстана на автодорогах ввели ограничения движения
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 08.00 11 марта 2025 года на пяти республиканских автомобильных дорогах в пяти областях введено ограничение движения. Об этом сообщили в пресс-службе нацкомпании "КазАвтоЖол".
В частности, в Акмолинской области ограничения введены на 856-917 км автодороги Астана - Атбасар - Жаксы - Рузаевка - Сарыколь - Костанай - граница РФ (граница Северо-Казахстанской области - поселок Жаксы).
В Карагандинской области - 1505-1610 км автодороги Астана - Караганда - Алматы, (село Атамекен - поселок Аксу-Аюлы).
В Костанайской области - 252-340 км автодороги Жезказган - Аркалык - Петропавловск, (граница Улытауской область - город Аркалык).
В Северо-Казахстанской области - 795-856 км автодороги Астана - Атбасар - Жаксы - Рузаевка - Сарыколь Костанай - граница РФ (село Рузаевка - граница Акмолинской области).
В области Улытау - 137-252 км автодороги Жезказган - Аркалык - Петропавловск (село Улытау - граница Костанайской области).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 703 единицы спецтехники и 1770 специалистов", - отметили в компании.
Как сообщили в МЧС РК со ссылкой на прогноз Казгидромета, в ряде регионов страны ожидается ухудшение погодных условий: метель, осадки, туман, порывы ветра и гололед.
В Астане: переменная облачность, осадки, -2, -4 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +8, +10 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +14, +16 °C.
10.03.2025, 09:29 75416
Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в большинстве регионов Казахстана
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Атмосферные фронтальные разделы, проходящие по территории республики, обусловят неустойчивый характер погоды, сообщает Казгидромет.
На севере, востоке, в центре страны ожидается снег, на юго-востоке - осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе, юге республики ожидается погода без осадков. По РК прогнозируются туман, низовая метель, усиление ветра, на севере, юго-востоке - гололед", - отметили синоптики.
Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег.
В Астане: переменная облачность, снег, -3, -5 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +6, +8 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +13, +15 °C.
09.03.2025, 20:39 109536
Нападение на сотрудницу аэропорта Алматы: обезвредивший дебошира мужчина встретился со спасенной девушкой
Фото: instagram/abdraimov_musa
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Алматы. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Обезвредивший дебошира, который напал на сотрудницу аэропорта Алматы, Муса Абдраим встретился со спасенной девушкой, передает корреспондент агентства.
Возможно, вы все видели вчерашнюю ситуацию в аэропорту, сегодня узнали о состоянии девушки, Аллаху спасибо, все хорошо", - написал Муса Абдраим на своей странице в Сети.
Напомним, 7 марта неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили его предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом.
Через 7 минут злоумышленника обезвредили благодаря провожающему, который выхватил из рук агрессора нож. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело. Обезвредившего дебошира мужчину наградили медалью. Позже стало известно, что напавший на сотрудницу аэропорта в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону.
Сегодня в Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что три уголовных дела возбуждено после нападения на сотрудницу аэропорта Алматы.
09.03.2025, 19:20 112186
Air Astana предупредила о задержке рейсов из Алматы из-за непогоды
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Алматы. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Astana предупредила о задержке рейсов из Алматы из-за неблагоприятных погодных условий, передает корреспондент агентства.
Пожалуйста, проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт", - сообщили в Air Astana.
Напомним, в Казахстане прорабатывается поправка в законодательство, согласно которой авиаперевозчики будут нести ответственность за любое изменение статуса рейса.
Также в феврале в ходе заседания правительства вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев сообщил о внедрении в Казахстане новой цифровой услуги страхования при задержках авиарейсов.
08.03.2025, 13:14 165316
Обезвредившему агрессора в аэропорту Алматы мужчине вручили награду
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алматы наградили героя, спасшего сотрудницу аэропорта, сообщили в пресс-службе акимата Алматы.
Аким Алматы Ерболат Досаев по поручению главы государства вручил медаль "Ерлігі үшін" Абдраиму Мусе Сайранбайулы за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.
Также Муса Абдраим получил денежное вознаграждение.
52-летний мужчина обезвредил вооруженного ножом преступника, который проник в зону предполетного досмотра Международного аэропорта Алматы под видом пассажира. Благодаря смелости и сноровке герой спас жизнь сотрудницы аэропорта", - рассказали в ведомстве.
Герой выразил благодарность президенту за высокое внимание и оказанную честь.
Пусть в нашей стране всегда будет мирное небо над головой, согласие и процветание!" - сказал Муса Абдраим.
Напомним, 7 марта неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили его предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом. Через 7 минут злоумышленника обезвредили благодаря провожающему, который выхватил из рук агрессора нож. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что напавший на сотрудницу аэропорта в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону.
08.03.2025, 10:00 171531
Поздравляем с Международным женским днем!
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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция информационного агентства Kazakhstan Today сердечно поздравляет вас с 8 Марта - Международным женским днем!
Этот весенний праздник символизирует не только красоту и нежность, но и сильную энергию и уверенность, которые вы приносите в нашу жизнь. Вы вдохновляете, поддерживаете и дарите радость своим окружающим, коллегам и всему миру!
Дорогие женщины, желаем вам крепкого здоровья, любви, улыбок, счастья, благополучия и исполнения всех заветных желаний!
Пусть ваши идеи продолжают менять мир в лучшую сторону, а мечты сбываются легко и смело! Будьте счастливы и непобедимы!
08.03.2025, 08:20 174656
Президент поздравил казахстанок с Международным женским днем
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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днем 8 Марта.
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем, с этим ярким весенним праздником, ставшим символом красоты и нежности! Наш народ издревле воздавал почести матерям и превозносил роль женщин. Имена многих из них золотыми буквами вписаны в нашу историю", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что сегодня в Казахстане женщины реализуют себя в карьере, бизнесе, общественной деятельности. Многие успешно совмещают достижение личных целей с благородной миссией воспитания подрастающего поколения.
Честный и добросовестный труд всех наших соотечественниц заслуживает самой высокой оценки. Пользуясь случаем, выражаю женщинам Казахстана свою искреннюю признательность", - сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев заверил, что государство будет всегда уделять особое внимание защите прав женщин и созданию условий для полноценной самореализации всех граждан.
Уверен, что неравнодушие, ответственность и созидательная энергия женщин станут мощной движущей силой проводимых в стране масштабных реформ. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!" - добавил президент.
Накануне глава государства вручил высокие государственные награды ряду женщин за их вклад в развитие страны.
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