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В столичной больнице прокомментировали слухи о суициде сына экс-депутата

22.04.2021 26974
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Ряд казахстанских СМИ опубликовал информацию о том, что в одной из больниц Нур-Султана пытался покончить с собой руководитель юридической службы больницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Также сообщалось, что мужчину спасли вовремя подоспевшие сотрудники. И он является сыном бывшего депутата мажилиса.
 
В администрации Городской многопрофильной больнице Нур-Султана ответили, что у них есть пациент, работающий руководителем юридического отдела, сообщает zakon.kz.
 
При этом в администрации медучреждения подчеркнули, что у пациента имелось ранее выявленное сосудистое заболевание яремной вены, также он страдал артериальной гипертонией. 
 

У него на рабочем месте ухудшилось самочувствие, появилась симптоматика осложнения болезни. Его экстренно прооперировали в этой же больнице. Информацию о суициде руководство больницы опровергает. Операция прошла успешно. В настоящее время он в удовлетворительном состоянии, готовится к выписке", - рассказали в Городской многопрофильной больнице.

 
Как сообщает Liter.kz со ссылкой на департамент полиции, на канал звонок в Центр оперативного управления не поступал. В ведомстве добавили, что материал зарегистрирован в книгу учета информации. По данному факту проводится проверка.
 

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