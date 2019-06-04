В столице ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Тукпат Бакишев

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - В воскресенье, 2 июня, на 93-м году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Бакишев Тукпат, передает Kazakhstan Today.

Родился ветеран 14 сентября 1925 года в Восточно-Казахстанской области. Призван в ряды Красной Армии в апреле 1943 года Бухтарминским райвоенкоматом Восточно-Казахстанской области. Участвовал в боях за Севастополь. Освобождал Прибалтику, Белоруссию и дошёл до Берлина.

Он был ранен 2 февраля 1944 года в боях за Керчь. Старший телефонист 21-го гвардейского артиллерийского Севастопольского полка. 16 января 1944 года в боях за населенный пункт Шестокен (Восточная Пруссия) Т. Бакишев, являясь старшим телефонистом, беспрерывно в течение суток поддерживал связь с воюющей пехотой и командиром дивизиона, который огнём своих орудий поддерживал ее продвижение. Несмотря на сильный огонь противника, рискуя жизнью, Тукпат Бакишев за день боя устранил более 48 порывов телефонного провода", - сообщает Совет ветеранов департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками, Тукпат Бакишев награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны 2-й степени, правительственной наградой - Орден Славы 3-й степени.

После окончания войны Бакишев остался в Москве и работал в Гагаринском РУВД, откуда и вышел на пенсию.

Руководство и личный состав департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан выражает соболезнования родным и близким ветерана. Мы глубоко скорбим вместе с вами, разделяем тяжесть невосполнимой утраты и передаем слова поддержки семье ветерана. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнули в ДЧС.

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