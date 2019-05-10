Нур-Султан. 9 мая. Kazakhstan Today - В столице в шествии "Бессмертный полк" приняли участие 25 тыс. человек, передает Kazakhstan Today со ссылкой на сайт столичного акимата.

Потомки ветеранов Великой Отечественной войны с портретами родственников - и тех, кто погиб на полях сражений, и тех, кто вернулся на родину живым и восстанавливал страну, - почтили память героев.

Шествие началось на площади у монумента "Казак елі" и прошло по проспекту Тауелсіздік до площади "Отан коргаушылар".

В акции приняли участие не только жители города, но и соседних регионов, в том числе из Караганды, Кокшетау, Павлодара, Петропавловска, Костаная, Степногорска, а также Алматы. Некоторые участники шествия приехали из-за рубежа.

Для обеспечения безопасности было организовано 15 групп. Таким образом люди, принимающие участие в шествии, могли поочередно подходить к монументу "Отан коргаушылар" для возложения цветов.

Дана Зейнулла пришла с семьей почтить память деда.

Мой дед Жаксылик Шаханов, командир огневого взвода 311-го истребительного противотанкового дивизиона, участник обороны Ленинграда, прошел две войны - Финскую и Великую Отечественную. Вернулся живым, женился, у него родилась моя мама, от нее - мы… Спасибо ему за победу!" - говорит Зейнулла.

В свою очередь руководитель координационного совета "Жаужурек полк - Бессмертный полк" в городе Нур-Султане Аида Баймакова поблагодарила потомков участников войны за участие в шествии.

Было приятно видеть очень много людей, которые прошли семьями, с маленькими детьми, видеть единение и сплоченность наших граждан. От имени всех потомков участников Великой Отечественной войны особую благодарность хотим выразить акимату столицы за поддержку и неоценимый вклад в организацию шествия", - сказала Баймакова.

Отметим, в Таразе в параде "Кахарман улт - Бессмертный полк" приняли участие более 2 тыс. человек. Шествие началось от памятника А. Сухамбаева и продолжилось по улицам Д. Конаева - И. Жансугурова до Парка Победы, проинформировала пресс-служба акима региона.

Талдыкоргане , Караганде , Шествие "Бессмертный полк" состоялось также в Алматы Кокшетау и других городах Казахстана.

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